Maduro es declara innocent davant del tribunal de Nova York: «Estic segrestat»

Nicolás Maduro s'ha declarat innocent davant del tribunal de Nova York. "Soc innocent. No soc culpable de res del que se m'ha acusat" ha afirmat el president de Veneçuela a pregunta del jutge, Alvin K. Hellerstein. El magistrat li ha llegit els càrrecs i Maduro s'ha mostrat ferm. "Estic segrestat". Continuant amb la seva defensa ha assegurat ser el president del seu país, "un home decent".
La dona de Maduro, Cilia Flores, també s'ha declarat "no culpable, completament innocent". Tots dos, vestits amb uniformes foscos de presó, s'han assegut amb un seient de separació. Maduro també ha donat detalls del segrest, explicant que el van capturar quan estava a casa seva, a Caracas.
Els seus equips legals han indicat que "en aquest moment" no sol·licitaran la llibertat condicional. L'advocat de Maduro ha informat el jutge que té "alguns problemes de salut que requeriran atenció", mentre que el de Flores ha denunciat que va patir "lesions importants durant el segrest".
Acusat de múltiples causes
El mandatari veneçolà està acusat de conspiració narcoterrorista, conspiració per a la importació de cocaïna, possessió de metralladores o artefactes destructius i conspiració per posseir metralladores o artefactes destructius. El president de Veneçuela serà jutjat per un tribunal federal sota la supervisió del jutge Alvin K. Hellerstein, té 92 anys i té l'estatus de sènior des del 2011, una espècie de mitja jubilació per als jutges federals dels Estats Units.
Contracta l'advocat d'Assange
Maduro, ha incorporat al seu equip legal a Barry Pollack, l'advocat que va defendre davant els tribunals al periodista i fundador de WikiLeaks Julian Assange, que va ser acusat pels Estats Units per 18 delictes d'espionatge i difusió d'informació confidencial de l'exèrcit dels EUA sobre les guerres de l'Afganistan i l'Iraq.
Pollak assumirà la representació de Maduro en el procés per acusacions per narcotràfic. D'altra banda, la primera dama veneçolana, Cília Flores, recorre a Mark E. Donnelly, jurista amb una llarga trajectòria en l'administració estatunidenca.