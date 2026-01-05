Delcy Rodríguez ofereix una «agenda de cooperació» als Estats Units mentre Trump ja mira a Colòmbia

La vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha expressat en un comunicat a través de les seves xarxes socials que convida als Estats Units a "treballar conjuntament en una agenda de cooperació" en nom de la "pau". Les seves declaracions arriben després de les amenaces del president dels Estats Units Donald Trump en què assegurava que Rodríguez podria tenir un desenllaç pitjor que el del president del país, Nicolás Maduro, si no coopera amb els EUA.
Al seu comunicat, la "presidenta encarregada de la República Bolivariana de Veneçuela", com signa al final de l'escrit, ha dedicat unes paraules directes a Trump. "Els nostres pobles i la nostra regió mereix la pau i el diàleg, no la guerra", i continua mencionant al "president Nicolás Maduro" i expressant el seu "somni" d'una Veneçuela convertida en "gran potència on tots els veneçolans i veneçolanes de bé ens trobem".
El Tribunal Suprem de Justícia de Veneçuela (TSJ) va ordenar aquest diumenge que Rodríguez passés a exercir de presidenta després de la captura de Maduro. En la lectura d'un comunicat difosa per mitjans veneçolans, la presidenta de la Sala Constitucional, Tania d'Amelio, constatava "l'absència forçosa" del president i encarrega les seves atribucions, deures i facultats a Rodríguez. L'actual vicepresidenta serà juramentada com a presidenta encarregada de Veneçuela aquest dilluns.
L'amenaça de Trump a Colòmbia
El president dels Estats Units ja va advertir que el seu país no s'aturaria amb Veneçuela i, de fet, va posar en alerta la resta de territoris pròxims i als seus líders fent referència directa a Colòmbia. Trump ha afirmat aquest diumenge que li "sona bé" la idea de dur a terme a Colòmbia una operació similar a la realitzada a Veneçuela, en la qual les forces nord-americanes van capturar al president veneçolà, Nicolás Maduro, i van bombardejar diversos punts a Caracas i als estats d'Aragua i La Guaira, una incursió que ha generat múltiples preguntes sobre la intenció de l'Administració Trump de replicar-la en altres països.
"Em sona bé, (i) a molta gent, sí", ha respost el magnat republicà en ser preguntat per la seva disposició a repetir l'operació contra Maduro al país veí que presideix Gustavo Petro, amb qui ha tingut múltiples enfrontaments. Per Trump, Colòmbia "està molt malalta, governada per un home malalt a què li agrada produir cocaïna i vendre-la als Estats Units". "Té molins i fàbriques de cocaïna", ha al·legat, indicant que "no seguirà fent-ho molt temps".
Les seves amenaces no han passat desapercebudes pel líder colombià, qui ha expressat a través d'X en un llarg missatge que "per la Pàtria prendré de nou les armes que no vull". Petro critica les paraules de Trump i del seu secretari d'Estat Marco Rubio, a qui aconsella llegir-se "la Constitució de Colòmbia".
El president de Colòmbia respon a les acusacions de Trump sobre les xarxes de narcotràfic i les acusacions a la seva persona: "Vaig ordenar la confiscació més gran de cocaïna en la història del món", explica Petro, i continua detallant les operacions dutes a terme pel seu govern per desarmar les xarxes de droga al país. A més, adverteix a Trump que "si detenen al president que bona part del meu poble vol i respecta, deslligaran al jaguar popular".
"No soc il·legítim, ni soc narco, només tinc com bé la meva casa familiar que fins i tot pagament amb el meu sou. Els meus extractes bancaris han estat publicats. Ningú va poder dir que he gastat més que el meu sou. No soc cobejós", es defensa Petro de les acusacions del líder nord-americà que finalitza el seu missatge deixant la porta oberta a una resposta per part del seu país en cas que Trump l'ataqués.