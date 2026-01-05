Maduro és traslladat emmanillat a un tribunal federal de Nova York

Un fort dispositiu policial ha traslladat el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, des del centre de detenció fins a un tribunal federal de Nova York. Se l'ha vist emmanillat en un trasllat que ha sigut gravat per les càmeres de televisió juntament amb la seva dona i diputada veneçolana Cilia Flores.
El mandatari veneçolà està acusat de conspiració narcoterrorista, conspiració per a la importació de cocaïna, possessió de metralladores o artefactes destructius i conspiració per posseir metralladores o artefactes destructius. Està previst que a més de Maduro també comparegui la seva dona, Cilia Flores.
Ara, Maduro serà jutjat per un tribunal federal sota la supervisió del jutge Alvin K. Hellerstein, té 92 anys i té l'estatus de sènior des del 2011, una espècie de mitja jubilació per als jutges federals dels Estats Units. Es preveu que la compareixença davant el tribunal no sigui molt llarga, ja que en aquests casos als acusats se'ls presenta davant del jutge per llegir els càrrecs, verificar la seva identitat i definir com es procedirà judicialment a partir d'ara.
Dubtes sobre la legalitat dels atacs i de la "captura"
Trump ha anunciat, sense cap mena de miraments, que es farà càrrec de Veneçuela i de les seves grans quantitats de petroli, concretament, Veneçuela és el país amb més petroli del món. Tot i la transparència de Trump sobre la seva anhela per controlar el petroli veneçolà, des dels EUA asseguren que jutjaran Maduro per tenir càrrecs de conspiració "narco-terrorista", per "fabricar, distribuir i entregar substàncies controlades".
Tot i aquests càrrecs, diversos experts plantegen sobre quin tipus de dret tant estatunidenc com internacional se sustenta l'actuació de Donald Trump, que marca un precedent en termes geopolítics, del dret i militars.