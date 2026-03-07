L'Iran anuncia que deixa de bombardejar els seus «veïns regionals»

El president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha anunciat aquest dissabte la suspensió dels bombardejos contra objectius en els "països veïns de la regió". També ha demanat disculpes per una estratègia que ha atribuït a una mesura militar de força major per la mort de la cúpula de seguretat en els atacs dels EUA i Israel de la setmana passada. Tot i això, el president iranià ha assegurat que es reserva el dret a contraatacar si l'Iran torna a ser atacat des d'aquests llocs.
El president iranià ha reiterat les disculpes i ha insistit que el seu país no té cap mena d'animadversió contra els veïns regionals. Si més no, el seu objectiu era bombardejar les posicions militars dels EUA o dels aliats estratègics dels estatunidencs.
Atacs hores abans de l'anunci
Tot i l'anunci i les disculpes, durant els minuts previs hi ha hagut atacs. Durant la matinada de dissabte, les autoritats de l'Aràbia Saudita han notificat la intercepció de quatre drons i un míssil procedents de l'Iran. De la mateixa manera que aquest matí, la Guàrdia Revolucionària iraniana ha anunciat que ha atacat un petrolier comercial en l'estret d'Ormuz i ha insistit que aquest pas estratègic es troba tancat.
No hi haurà rendició
Pezeshkian ha aprofitat la compareixença per declarar que la rendició incondicional que va exigir Donald Trump divendres no succeirà mai: "La rendició de l'Iran és un somni que s'endurà a la tomba". Tot i el xoc frontal contra els interessos del president estatunidenc, Pezeshkian ha fet una crida per a una solució diplomàtica. "No tenim intenció d'envair països veïns; com vam dir, són els nostres germans i ens esforcem per unir-nos a ells per establir la pau i la tranquil·litat", ha conclòs.
Rearmament dels EUA i Israel
En el bàndol oposat, Trump ha afirmat que les empreses armamentístiques més grans dels EUA que tenen contractes amb les Forces Armades han acordat "quadruplicar" la producció d'armes "d'alta qualitat".