Trump valora la guerra a l'Iran amb un «15 sobre 10» tot i el xoc amb Europa i la crisi de les repatriacions

"Ens poso una nota de 15 sobre 10 per les operacions militars a l'Iran". D'aquesta manera s'ha valorat el president dels Estats Units, Donald Trump, aquest dimecres al vespre en una taula a la Casa Blanca en què s'ha mostrat molt satisfet amb l'avenç del conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Tot plegat, mentre els republicans del senat li han donat carta blanca per continuar el setge a Teheran.
Trump no ha fet referència, però, als problemes per repatriar els ciutadans estatunidencs que es troben a l'Orient Mitjà tot i que els ha demanat a tots que abandonin la zona. La seva administració està rebent crítiques internes per la manca d'atenció a aquests ciutadans, després que la matinada d'aquest dijous (horari català) s'hagi enlairat el primer avió amb evacuats. No s'ha especificat, però, ni el país d'origen ni el nombre de persones a bord.
D'altra banda, els Estats Units no estan satisfets amb la resposta a la guerra dels aliats europeus i, especialment, d'Espanya. Després que Pedro Sánchez hagi entonat aquest dimecres el "no a la guerra" per confrontar amb Trump, que ha amenaçat de trencar totes les relacions comercials, la Unió Europea ha avisat que les competències de comerç exterior a l'Estat són comunitàries i que qualsevol acció seria en contra del conjunt de la UE. El president estatunidenc no s'ha tornat a expressar en aquest sentit, però sí que ho han fet la secretaria de premsa, Karoline Leavitt, i el secretari del Tresor, Scott Bessent.
Versions contradictòries dels EUA i Espanya
La Casa Blanca diu que el govern espanyol ha acordat cooperar amb l'exèrcit dels Estats Units, però la Moncloa desmenteix que això sigui cert. Leavitt ha assegurat que Espanya ha canviat de parer i ha permès l'ús de les bases militars de Rota i Morón, però el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha negat que hagi canviat res. A més, Leavitt ha contradit Bessent, que havia reblat minuts abans que, amb la negativa, Espanya "posa en perill les vides d'estatunidencs".