La guerra a l'Orient Mitjà complica el retorn de congressistes del Mobile: «No sabem si ens cancel·laran el vol»

El conflicte a l'Orient Mitjà complica el retorn de part dels congressistes que assisteixen al Mobile World Congress (MWC). El tancament de l'espai aeri està comportant cancel·lacions de vols, cosa que ha fet que alguns dels participants de la cita que ja han emprès el viatge de tornada hagin quedat atrapats en ciutats de connexió i que d'altres ja estiguin gestionant vols amb rutes alternatives que els comporta allargar el viatge i també encarir el seu cost. A banda, alguns dels representants d'empreses que havien d'aterrar a Barcelona després de l'esclat bèl·lic no hi han pogut arribar, un fet que els ha dut a contractar persones de la ciutat per a representar-les als estands.
El retorn a casa és una de les preocupacions de molts dels assistents al MWC, ja que la majoria ja van arribar a les acaballes de la setmana passada, abans que el conflicte a l'Orient Mitjà esclatés, i això els va salvar de tenir complicacions amb els vols d'arribada a Barcelona. És el cas d'en Mundeep Singh Puri, CEO de l'empresa índia i-Phygital, que va volar des de Milà, a Itàlia, on la setmana passada va assistir a un altre congrés internacional: "Això em va salvar de no poder ser a la cita, unes 10 persones dels estands del nostre entorn no han aconseguit arribar", explica.
El maldecap, però, està en el retorn. Tenen bitllets des de fa mesos per aquest divendres, amb una escala prevista a Zúric, Suïssa, i amb destinació final Nova Delhi. No obstant això, el mateix vol de Zúric a Nova Delhi de dilluns va ser cancel·lat, i no tenen cap comunicació de la companyia aèria sobre què passarà amb el seu.
"Valorem les opcions, però canviar de vol és un problema perquè tots estan plens, ens podríem quedar atrapats a Zúric, un dels llocs més cars del món, Déu sap per quant de temps", tem. A més, remarca que uns compatriotes seus que es van quedar a terra a Suïssa els han traslladat que les aerolínies no es fan responsables de la sort dels passatgers un cop cancel·lat el vol, únicament els reemborsen l'import pagat: "Llavors ens hauríem d'espavilar sols, comprar un bitllet nou, que podria ser un gran problema".
"Estem consultant contínuament l'estat del vol, però no hem rebut cap resposta"
Rishab Raina, sènior mànager de GX Group
Per una situació similar està passant Rishab Raina, sènior mànager de l'empresa índia GX Group. "Ara mateix no sabem si el vol està cancel·lat o no perquè les aerolínies no ens han informat, estem consultant contínuament l'estat del vol, però no hem rebut cap resposta", explica. Això els ha fet buscar una ruta diferent de la que van fer per arribar a Barcelona des de Nova Delhi, llavors via Abu Dhabi. "Tinc un parent als Països Baixos, així que volaré a Amsterdam, i des d'allà agafaré un vol de tornada a l'Índia", assenyala.
La crisi a l'Orient Mitjà encareix la factura del Mobile
Tot plegat fa encarir la factura de la participació en el congrés, donat que les combinacions no són fàcils i tampoc hi ha espai disponible als avions que estan operatius: "Volàvem el dia 28 i just ens vam assabentar aquell dia que el nostre vol s'havia cancel·lat", explica en Gobinda Pain, també de Nova Delhi. Això els va dur a cercar alternatives, en un moment en què els bitllets d'avió s'havien enfilat pels núvols. En aquest sentit, estima que el sobrecost per a quatre persones de la companyia que han viatjat a Barcelona podria superar els 9.000 euros.
Per tot plegat, van trobar una via diferent de la prevista: volar de Nova Delhi a Hèlsinki, Finlàndia, i d'allà a Barcelona: "Ens vam perdre el primer dia del MWC", diu, resignat, tot destacant que també han perdut algunes de les reunions que tenen programades des de feia mesos. D'altres, però, tot i admetre la jugada que suposa l'alteració dels plans i la incertesa de com tornaran a casa, s'ho prenen amb serenitat. "Som molts que estem en la mateixa situació, la qual cosa fa que les coses siguin una mica més fàcils", assenyala Mohammed Shubairi, congressista palestí i enginyer de ciberseguretat de l'empresa Cystack.