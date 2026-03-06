Una família catalana fuig de Dubai travessant el desert

Una família catalana ha aconseguit sortir de Dubai creuant el desert després de quedar atrapada als Emirats Àrabs arran del tancament de l'espai aeri i de la cancel·lació de nombrosos vols provocats per l'escalada de tensió a l'Orient Mitjà. Davant la impossibilitat de trobar una via segura de retorn van decidir abandonar el país per carretera per intentar arribar a un altre territori des d'on continuar el viatge.
La família havia quedat bloquejada a la ciutat durant dies mentre intentava reorganitzar el retorn a Catalunya. Segons han explicat a RAC1, la situació es va anar complicant a mesura que s'anul·laven vols i augmentava la incertesa sobre quan es reprendria el trànsit aeri a la regió.
Durant aquest període, la família ha intentat buscar alternatives per tornar, però els vols disponibles es cancel·laven o no es confirmaven. Segons l'empresari Jordi Tembleque, pare de la família, van començar a valorar la possibilitat de sortir del país per terra per la falta de previsió clara del retorn a la normalitat: "Ens venien bitllets per sortir amb avió, però l'aeroport estava tancat. Això en alguns països és un delicte".
Cada dia revisaven opcions de sortida sense èxit. “Cada vegada que trobàvem una alternativa acabava cancel·lant-se”, han relatat a RAC1, on també expliquen que la sensació era de quedar atrapats sense saber quan podrien sortir del país. Davant aquest escenari, sortir en cotxe els podia permetre continuar el viatge des d'un altre punt amb connexions internacionals.
La família critica l'ambaixada espanyola
Abans de prendre la decisió, la família va contactar amb l'ambaixada espanyola per demanar orientació sobre com procedir. La resposta que van rebre va ser una recomanació de mantenir la calma i esperar que la situació es resolgués, però sense oferir una alternativa concreta per abandonar la zona.
Enfront de la manca d'una solució immediata van decidir marxar pel seu compte i iniciar el trajecte per carretera: "Hi ha molta gent que també ha pres la iniciativa. Si s'hagués planificat una sortida organitzada, els hauríem fet cas". La família formava part d'un grup amb cinc o sis nens: "La nostra empresa ens va aconseguir tres cotxes i vam sortir a les cinc del matí, travessant el desert fins a la frontera d'Oman". El recorregut ha sigut l'única solució per la situació que consideraven bloquejada.
Després d'arribar a la frontera amb Oman van haver de trucar a uns taxis fins a arribar a l'aeroport, 400 quilòmetres després. L'avió els estava esperant amb altres ciutadans lituans. Tembleque no s'ha penedit de la decisió: "A vegades és millor equivocar-se que quedar-se lamentant no haver-se decidit".
Catalans atrapats a la regió
El cas d'aquesta família no és aïllat. En els darrers dies diversos ciutadans han denunciat que han quedat atrapats en països del golf Pèrsic a causa de la cancel·lació de vols i del tancament de l'espai aeri. La situació ha generat moments d'incertesa per als viatgers, que esperen la normalització del trànsit o possibles operacions de repatriació permetin facilitar el retorn dels ciutadans malgrat el bloqueig a la zona.