Una dona acusa Trump davant l'FBI d'agredir-la sexualment quan era menor

El Departament de Justícia dels Estats Units ha publicat tres entrevistes de l'FBI a una dona que va denunciar una agressió sexual de Donald Trump quan ella era menor. Segons la denunciant, tots dos es van conèixer a través de Jeffrey Epstein. Els textos publicats, que estan censurats per motius de confidencialitat, recullen que la dona va afirmar que Trump la va agredir suposadament després que ella es negués a una pràctica sexual forçada per l'actual president dels Estats Units.
Les entrevistes, datades entre l'agost i l'octubre del 2019, recullen la versió de la dona, segons la qual, durant la dècada del 1980, quan tenia entre 13 i 15 anys, Epstein la va portar a un edifici on li va presentar a Trump. Assegura que estava acompanyada per altres persones, la identitat de les quals no recorda, i que van abandonar la sala després que el magnat ho demanés.
Els documents afirmen que, després d'això, Trump hauria dit a la menor: "Deixa que t'ensenyi com han de ser les nenes petites", i després s'hauria abaixat la bragueta i l'hauria forçat a una pràctica sexual, que ella va rebutjar violentament. Això va portar Trump a estirar-li els cabells i donar-li un cop de puny abans d'exigir que se l'enduguessin de la sala.
L'evolució judicial del cas
El Departament de Justícia dels Estats Units ha explicat en una publicació a les xarxes socials que les entrevistes de l'FBI són part d'un grup "codificat com a duplicat de forma incorrecta", motiu pel qual no haurien estat publicades en un primer moment.
Ara, segons ha explicat Justicía, "els documents es posaran a disposició dels membres del Congrés perquè es revisin a la Sala de Lectura". Per la seva banda, la Casa Blanca no s'ha pronunciat al respecte. La publicació d'aquests documents té lloc enmig de les investigacions de representants demòcrates sobre si el Departament de Justícia hauria retingut alguns documents que inclouen dades sobre acusacions contra Trump.
Present als documents d'Epstein
En la documentació feta pública a principis de febrer pel The New York Times, hi havia prop de 4.500 mencions sobre Trump. Com molts altres coneguts d’Epstein, la major part de correus i referències no demostren un delicte, però sí corroboren unes complicitats de rics i una manca d’escrúpols que deixa en evidència l’elit política i econòmica. Un cop el seu nom va començar a vincular-se al pedòfil i van aparèixer nombroses imatges de tots dos junts, Trump va negar tota teoria de la conspiració. Però les crítiques al president nord-americà s’han obert camí en el moviment trumpista MAGA, on moltes veus que van agafar la paraula al seu líder, exigeixen saber-ho tot d’Epstein i de la seva mort.
Atac a l'Iran
Les acusacions de l'FBI agafen Trump immers en ple atac a l'Iran. Els Estats Units i l'Israel van fer una ofensiva conjunta a l'Orient Mitjà el darrer cap de setmana, que ha deixat més de 200 morts, entre ells el líder suprem iranià, Ali Khamenei.
Trump, ja va dir a principis de setmana que els atacs contra l'Iran s'allargarien entre quatre i cinc setmanes. Tot plegat, mentre carrega contra Espanya per la postura del no a la guerra i les declaracions de l'executiu de Pedro Sánchez.