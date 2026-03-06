Trump es desfà en elogis cap a Messi a la Casa Blanca: «El meu fill és un gran fan»

Tot i que es vulgui separar futbol i política, no es pot. Un exemple ha estat la rebuda de Donald Trump a l'Inter de Miami, el guanyador de la MLS 2025. Això ha generat una de les imatges més virals, Leo Messi al costat de principal promulgador de la incertesa mundial que es viu a hores d'ara.
Aquesta trobada ha estat la primera presència de l'argentí a la Casa Blanca i amb Donald Trump de manera pública. Messi no ha anat sol, ha anat tot l'equip, entre ells Luis Suárez i Javier Mascherano, entre altres. Sergio Busquets i Jordi Alba no han estat presents, tot i també ser campions amb l'Inter de Miami, ja que fa uns mesos van penjar les botes.
Regals d'anada i tornada
L'Inter de Miami ha regalat una samarreta amb el número 47 -en referència al número de president dels EUA- i un trofeu amb l'escut de l'equip de Florida a Trump. I el magnat ha regalat unes bones paraules a Leo Messi. El primer que ha fet Trump ha estat donat la benvinguda a l'equip i a l'astre argentí: "És un gran privilegi per mi dir el que cap president estatunidenc ha tingut l'oportunitat de dir mai: Benvingut a la Casa Blanca, Lionel Messi".
Seguidament, Trump ha lloat l'exblaugrana i ha revelat que el seu fill és un gran fan: "Ell és un gran fan. Creu que ets una gran persona. És un gran fan del futbol i fan teu. També de (Cristiano) Ronaldo". Davant d'aquestes paraules Messi somreia capcot i deia gràcies amb la boca petita.
Amb la mriada posada al Mundial
A més dels elogis, el president també ha agraït la seva presència i aposta pel futbol estatunidenc: "Podries haver triat qualsevol equip del món i vas escollir anar a Miami. Només vull agrair-te per haver-nos portat a tots en aquest viatge, perquè ets un crac, talentós i bona persona. Espero veure-us a molts de vosaltres a principis d'estiu (al Mundial del 2026)", deia Trump a Messi i a tot l'equip de Miami.
Una de les escenes més amables va ser quan Trump va bromejar sobre qui ha estat el millor jugador de la història, si Messi o Pelé. Els allà presents, inclús els jugadors, van respondre "Messi" i el president ha assegurat que està d'acord.
"Leo, vas arribar i vas guanyar. I això és alguna cosa molt difícil de fer, molt, molt, inusual, i francament, hi ha més pressió sobre teu de la que ningú s'imagina, perquè esperaven que guanyessis i quasi ningú guanya. Qui ho fa són genials, els millors. Així que felicitats", ha dit Trump.