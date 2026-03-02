El Barça recupera la grada d'animació per buscar la remuntada contra l'Atlètic de Madrid a la Copa

El Barça comptarà amb la grada d'animació per intentar remuntar la semifinal contra l'Atlètic de Madrid en la tornada d'aquest dimarts a l'Spotify Camp Nou. Segons ha avançat Esport 3, uns 700 seguidors dels quatre grups que conformaven l'espai abans del conflicte amb el club pel pagament de les multes (Penya Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 i Supporters Barça) tornaran a l'estadi després d'un any i mig d'absència.
Ho faran al córner entre lateral i gol sud, ja que futura Grada Gol 1957 al gol sud encara no compta amb l'autorització per acollir públic. Els seguidors ja han començat a rebre les entrades i tornaran al feu blaugrana per aprofitar al màxim el factor camp i buscar una remuntada històrica que atorgui el pas al Barça a la final de la Copa després de la desfeta per 4 gols a 0 al Riyadh Air Metropolitano.
El Barça va anunciar en un comunicat el gener l'obertura "d'una taula de diàleg amb representants dels diferents grups d'animació", i va definir la primera trobada de "clima positiu, respecte i voluntat d'entesa", en el marc d'un procés per valorar si s'aixeca el veto als grups d'animació i repensar la proposta inicial que buscava rejovenir l'espai. Això, després que es trenquessin les relacions per la negativa dels grups d'abonar l'import de les multes rebudes per les seves accions a l'estadi.
Els mateixos grups d'animació, van publicar missatges a les xarxes agraint el gest al Barça i qualificant la decisió de "bona notícia". Tot i això, fonts del club expliquen a Nació que la "taula de diàleg" no invalida el projecte inicial, que es presentarà pròximament.
El Barça i els grups d'animació, una relació reconduïda
El gest del Barça s'ha de llegir amb perspectiva electoral: tenir en contra els grups de la grada d'animació és un dels pocs punts febles que tenia Joan Laporta, que ara busca reconduir relacions amb les urnes a la vista. La falta d'animació a l'estadi -a Montjuïc va haver-hi des de xarangues fins a particulars intentant liderar els càntics- és un dels temes que fa enfadar a l'afició blaugrana. Però l'actitud del president contrasta amb la de fa uns mesos, quan no li va tremolar el pols per fer-los fora de Montjuïc a causa dels seus comportaments i els impagaments de diverses multes. Fins i tot des de la grada d'animació es va arribar a popularitzar el càntic: "Barça sí, Laporta no".
Durant l'any i escaig que han estat fora de Montjuïc i el Camp Nou, els grups d'animació han endurit la seva postura amb la junta, amb missatges crítics a xarxes i distribuint formularis instant a la massa social blaugrana a donar suport a la grada. De fet, tenir el suport de la grada d'animació era una de les cartes que volien jugar els precandidats a l'oposició. Víctor Font ha fet acte de presència habitualment a les prèvies dels partits que organitzen els grups d'animació als Jardins de Bacardí, davant del Camp Nou. Però amb el canvi de postura, Laporta torna a tenir els grups d'animació al seu bàndol.