El canvi de parer del Barça amb la grada d'animació: la primera carta electoral de Laporta

El Barça torna al Camp Nou després d'un mes i mig sense jugar-hi i ho fa encara amb 44.000 espectadors. El club està pendent de rebre les diverses autoritzacions per avançar a la fase 1C -que permetria l'entrada de la grada d'animació-. Un tema convuls que aprofitant l'avinentesa, i amb la data de les eleccions tancada, la junta de Laporta ha tornat a posar sobre la taula. I ho ha fet per retractar-se. Si fa uns mesos impulsava un projecte per crear una nova grada prioritzant als socis joves que no havien tingut abonament ni antecedents, ara s'obre a dialogar amb els vells grups d'animació -que ja eren al Camp Nou i va fer fora de Montjuïc per l'impagament de diverses multes- perquè formin part del renovat espai.
El club va anunciar en un comunicat a mitjans de setmana l'obertura "d'una taula de diàleg amb representants dels diferents grups d'animació", i va definir la primera trobada de "clima positiu, respecte i voluntat d'entesa". Els mateixos grups d'animació, Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 i Supporters Barça, van publicar missatges a les xarxes agraint el gest al Barça i qualificant la decisió de "bona notícia". Tot i això, fonts del club expliquen a Nació que la "taula de diàleg" no invalida el projecte inicial, que es presentarà pròximament. En principi, la renovada grada tindrà cabuda per 1.200 persones, portarà per nom Gol 1957 i estarà situada al gol sud.
Una relació reconduïda
El gest del Barça s'ha de llegir amb perspectiva electoral: tenir en contra els grups de la grada d'animació és un dels pocs punts febles que tenia Laporta, que ara busca reconduir relacions amb les urnes a la vista. La falta d'animació a l'estadi -a Montjuïc va haver-hi des de xarangues fins a particulars intentant liderar els càntics- és un dels temes que fa enfadar a l'afició blaugrana. Però l'actitud del president contrasta amb fa uns mesos, quan no li va tremolar el pols per fer-los fora de Montjuïc a causa dels seus comportaments i els impagaments de diverses multes. Fins i tot des de la grada d'animació es va arribar a popularitzar el càntic: "Barça sí, Laporta no".
Durant l'any i escaig que porten fora de Montjuïc i el Camp Nou, els grups d'animació han endurit la seva postura amb la junta, amb missatges crítics a xarxes i distribuint formularis instant a la massa social blaugrana a donar suport a la grada. De fet, tenir el suport de la grada d'animació era una de les cartes que volien jugar els precandidats a l'oposició. Víctor Font ha fet acte de presència habitualment a les prèvies dels partits que organitzen els grups d'animació als Jardins de Bacardí, davant del Camp Nou. Però amb el canvi de postura, Laporta torna a tenir els grups d'animació al seu bàndol.
El misteri del projecte inicial
Candidats a banda, el canvi de parer deixa en dubte el projecte de grada jove que havia impulsat el Barça. El 25 de febrer de 2025 el club anunciava la creació d'un procés participatiu que tenia com a finalitat la creació d’una grada d'animació renovada, coincidint amb la inauguració del nou Spotify Camp Nou. Després del tancament de l'espai a Montjuïc, la intenció era canviar la cara a la grada. Així, s'establien uns criteris per poder formar-hi part: socis d'entre 18 i 30 anys que no haguessin tingut abonament prèviament -per facilitar l’accés a gent jove en llista d’espera-, que no haguessin estat inculpats en actes de violència o incidents en partits i amb una assistència mínima al 80 % als partits.
El club preveia tenir la nova grada d'animació confirmada per a principis de temporada, entre l'agost i el setembre, però el projecte ha acabat al calaix. La represa de relacions amb els grups d'animació hauria de fer passar a un segon pla la grada jove. Tot i això, fonts del club expliquen a Nació que "una cosa no treu l'altra". En tot cas, si es torna a permetre l'entrada dels vells grups d'animació -i per un fet tan simple com la veterania- seran ells qui liderin l'espai amb els socis joves en un paper secundari. Així mateix, alguns grups van integrant gent jove perquè també formi part dels seus espais.
El motiu del tancament
La reconciliació entre club i grups d'animació també crea una altra incògnita. La decisió de tancar indefinidament l'espai d'animació es prenia després que els grups que el conformaven es neguessin a pagar les diverses multes que la UEFA havia imposat al Barça pel comportament dels seus integrants -generant fins a 14 expedients disciplinaris-. El club va donar tres terminis per al pagament, però els grups van rebutjar fer-lo. Al·legaven que mai van rebre les multes formalment i negaven l'autoria dels fets. L'import era de 21.000 euros. Ara els dos actors tornen a seure a taula sense abordar, de moment, l'impagament.
La UEFA va multar al Barça per comportaments i gestos racistes, encesa de focs artificials i destrosses a les instal·lacions del Parc dels Prínceps fetes pels aficionats desplaçats a París pel partit de quarts de final de la Champions de 2024 contra el PSG. El setembre de 2024, el Barça va tornar a ser sancionat. En aquest cas, per l'exhibició d'una pancarta d'un aficionat a Mònaco en què es llegia una proclama nazi. Des del tancament, els membres dels grups d'animació han seguit al Barça als desplaçaments, fins i tot entrant als estadis, i ho han compartit amb orgull a les xarxes. El seu objectiu és poder tornar-ho a fer al Spotify Camp Nou, i sembla que el Barça s'hi posa bé.