Les eleccions a la presidència el Barça se celebraran el 15 de març

Ja hi ha data. Les eleccions a la presidència del Barça se celebraran el pròxim 15 de març. La junta directiva ha optat per convocar-les com més aviat millor i en un cap de setmana en què el Barça juga al Camp Nou contra el Sevilla. La candidatura de Joan Laporta és oficiosa i els precandidats ja confirmats són Víctor Font, Xavier Vilajoana i Marc Ciria.
Segons els terminis del club, i tenint en compte la llargada del mandat, les eleccions es podien convocar entre el 15 de març i el 15 de juny d'enguany. La data escollida és doncs la més prematura possible, però arribarà en un moment clau de la temporada. És el cap de setmana entre els partits d'anada i tornada dels vuitens de final de Champions. En aquella data també s'hauran disputat els quarts de final i les semifinals de la Copa del Rei, i per tant el soci ja sabrà fins on ha arribat l'equip. Pel que fa a la Lliga el partit entre Barça i Sevilla correspon a la jornada 28, i per tant en faltaran deu perquè acabi la Lliga.
A les eleccions del Barça hi poden votar tots els socis del club que compleixin les següents condicions: ser major d’edat i no estar legalment incapacitat, tenir una antiguitat mínima com a soci d’un any, no tenir suspesa la condició de soci, estar inclòs al cens electoral vigent. Pel que fa als precandidats, hauran de superar el tall de vora 2.300 signatures per tal de poder-se presentar. A hores d'ara, la candidatura única a l'oposició per fer front a Laporta ha perdut pes i sembla que Vilajoana, Ciria i Font provaran sort en solitari.
Joan Laporta ha confirmat la conovcatòria amb un vídeo publicat a les xarxes i ha justificat la tria del 15 de març. "Pel funcionament ordinari del club, tant en l'àmbit institucional, com sobretot esportiu, és la data més apropiada. Estem segurs que seran unes eleccions modèliques i que hi haurà una gran participació".