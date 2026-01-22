Per què el Barça no depèn de si mateix per entrar al Top-8 de la Champions

La patida i gèlida victòria del Barça al camp de l'Slavia de Praga va deixar els blaugranes en bona posició de cara a la jornada final de la Fase Lliga de la Champions (es disputarà unificada dimecres vinent). Ara bé, durant les hores posteriors al partit corria una informació falsa per les xarxes: el Barça depèn de si mateix per classificar-se al Top-8 de la Champions. La realitat és que malgrat tenir-ho de cara -sempre que guanyi al Copenhaguen- serà la diferència de gols qui dicti sentència en cas d'empat a punts. Anem a pams.
El Barça actualment està novè amb tretze punts i empatat amb fins a set equips. Té per davant el PSG, el Newcastle i el Chelsea, i per darrere l'Sporting CP, el Manchester City, l'Atlètic de Madrid i l'Atalanta-. El criteri que ordena la classificació en cas d'empat a punts és la diferència de gols. Així doncs, el Barça és novè perquè té la quarta millor diferència de gols -un +5- entre els equips empatats a tretze punts, però si qualsevol equip que té per darrere l'empata a punts a l'última jornada i té una millor diferència de gols, li passarà per davant. De moment, i amb el supòsit que el Barça guanyi, la diferència dels rivals és la següent: Atalanta +1, Atlètic de Madrid +3, Manchester City +4, Sporting CP +5, Chelsea +6, Newcastle +10 i PSG +10.
Per tant, una golejada del Barça al Copenhaguen obligaria els rivals a guanyar amb resultats molt grossos per tal de superar els blaugranes, mentre que una victòria amb resultat curt dels blaugranes faria perillar molt més la plaça al Top-8. Entre tots els equips empatats a tretze punts l'únic duel directe de l'última jornada és entre PSG i Newcastle i qualsevol resultat en aquest partit permetria avançar una plaça als blaugranes -sempre que guanyin-. Cal dir que tot i que el Copenhaguen és un rival d'inferior nivell, arribarà al Camp Nou amb tot per jugar-s'ho: necessita la victòria per quedar en els vint-i-quatre primers classificats.
Catorze posicions possibles
Amb tot plegat, i amb 30 dels 36 equips de la Fase Lliga jugant-se alguna cosa en la jornada final, el Barça ja està matemàticament classificat, però la seva posició final pot variar entre setze llocs, del tercer al setzè. En el millor dels casos el Barça podria acabar tercer. Ara bé, li cal una carambola que inclouria la victòria per golejada del Barça, l'empat entre PSG i Newcastle, que el Chelsea no guanyi i que el Tottenham, el Liverpool i el Madrid perdin. En el pitjor dels casos, el Barça podria acabar catorzè, disputant la ronda de setzens amb la tornada a casa. Hauria de perdre el partit contra el Copenhaguen i que guanyessin tots els rivals que té per darrere.
Què implica entrar al TOP-8?
Enguany és la segona temporada amb el format de Fase Lliga a la Champions League. Això acaba amb la fase de grups, i engloba tots els equips en una mateixa lliga de vuit jornades en què es juga tan sols contra vuit equips. Al final de la Fase, els vuit primers classificats -el Top-8- passa directament a vuitens de final, i els classificats entre el novè i el vint-i-quatrè han de jugar una eliminatòria de setzens de final a doble partit. Aquesta ronda intermèdia és la que s'estalviarien els blaugranes si aconsegueixen classificar-se. L'eliminació ja és matemàticament impossible.