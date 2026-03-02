Laporta i Font superen amb escreix les firmes per ser candidats; Ciria passa pels pèls i Vilajoana, fora

Dia d'entrega de firmes a Can Barça. Els precandidats a les eleccions a la presidència del Barça han anat desfilant per l'Auditori 1899 -annex al Camp Nou- per dipositar les signatures que han recollit. Cal superar les 2.337 necessàries, i el nombre que s'entrega és una bona manera de comprovar l'estat de la cursa. Qui n'ha presentat més entregat més ha sigut Joan Laporta amb 8.171.
També ha superat el tall amb escreix Víctor Font, candidat de Nosaltres, amb 5.100 suports. Més just, però també amb una xifra superior a la requerida, ha anat Marc Ciria, amb 2.840 signatures, que haurà d'estar pendent que el club les validi. Per sota del tall han quedat Xavier Vilajoana, Daniel Juan i William Maddock.
Un cop rebudes les signatures a l'Auditori 1899, es procedirà al recompte en presència de notari i, a partir d'aquest dimarts 3 de març, començarà el procés de validació per determinar quins precandidats assoleixen el mínim exigit de 2.337 signatures vàlides.
"Hi ha partit"
En declaracions als mitjans posteriors a l'entrega de signatures, Joan Laporta ha agraït als socis el suport a la seva candidatura, i ha posat en valor el seu mandat "toca rematar la feina i l'obra feta i es resumeix en la recuperació de l'economia, Flick i Deco. A jugadors de casa i altres de fora i creen una fórmula que funciona", ha etzibat.
Víctor Font, líder de la candidatura Nosaltres, també ha assegurat que "hi ha partit". Afegint que "la fase prèvia era la recollida de signatures i l'hem jugat molt bé. Però ara toca jugar el partit. És quan els socis han de decidir amb el seu vot", ha afirmat als mitjans. El precandidat ha emmarcat els comicis com un punt d'inflexió per a l'entitat. "Ha arribat el moment del plebiscit entre el Barça del passat i el Barça del futur", ha assenyalat, abans d'afegir que han notat "el caliu i suport dels socis d'arreu" i que han comprovat que "hi ha moltes persones que volen un canvi en la manera de gestionar el club".