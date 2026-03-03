Rüdiger emula Pepe i agredeix un jugador del Getafe sense ser expulsat

El Reial Madrid no convenç i perd. Els d'Álvaro Arbeloa segueixen trampejant a cada partit: hi ha que vegades surten vencedors per jugades individuals i altres derrotats. Dilluns a la nit es va disputar el Madrid-Getafe, un partit que més que ser un derbi, durant molts anys ha semblat un A contra B, l'equip gran contra el seu planter.
Durant el partit d'ahir no es va plasmar sobre el terreny de joc la bona relació, que es pot qualificar d'amistat, que mantenen els dos presidents dels dos clubs de la capital espanyola. L'enfrontament va ser dur i durant etapes del partit la tensió entre els jugadors va ser elevada, tot i que en molts moments els jugadors blancs semblaven adormiscats.
El Getafe va donar la sorpresa al feu blanc i va guanyar 0-1, i el partit va deixar diverses imatges on posar la lupa: des del golàs de Martín Satriano, fins a la picabaralla final entre Nyom... i Vinícius, passant per l'agressió de Rüdiger.
Rüdiger reconvertit en Pepe
Concretament, aquesta darrera acció esmentada és la que va encendre més les xarxes. Es tracta d'una jugada en la qual Diego Rico -del Getafe- té la pilota a camp contrari per la banda i en xocar amb Arda Güler cau a terra. El més rellevant bé ara: un cop a terra Rüdiger li planta una genollada a la cara que fa temor de veure. Una imatge que recorda a la creuada de cables de Pepe contra Javi Casquero -també del Getafe-, on el jugador, ja a terra, rep un reguitzell de puntades a l'esquena per part del jugador portuguès. L'acció és diferent, la violència similar.
Més enllà de l'actuació de Rüdiger, la qual es debat a xarxes sobre si és fortuïta o volguda, aquest no va rebre cap mena de sanció, ni tan sols va ser falta. Arxivo VAR és un compte d'X que analitza les jugades polèmiques i avalua l'actuació del VAR, el qual no té perdó a l'hora de no intervenir en accions clares a diferència d'un àrbitre de camp que ho ha de valorar tot en centèsimes de segon.
"Vermella directa clara"
En aquest cas el famós compte d'X decreta que és "vermella directa clara" i que el jugador madridista "només fixa la seva mirada sobre el rival" i "li dona una genollada de forma intencionada al rostre". Així doncs, tot i l'agressió el jugador que molts madisistes l'anomenen "el boig Rüdger" de manera graciosa va poder continuar jugant sobre la gespa i va marxar sense cap targeta groga, tot i protagonitzar més d'una jugada polèmica.
Sense individualitats el Madrid no avança
El partit del Madrid d'aquest dilluns va ser per oblidar, però ja són uns quants partits que l'equip blanc no té idees i deixa la sort d'aconseguir una victòria en mans de les individualitats de Vinícius o de Mbappé, qui ahir no va jugar per lesió i qui alguns madridistes titllen de perjudicar el col·lectiu, però sense ser conscients que sense ell encara guanyen menys partits.