Xavier Vilajoana, nou precandidat a la presidència del Barça: «El nostre Haaland és a la Masia»

Més candidats a la cursa electoral per presidir el FC Barcelona. A l'espera que Joan Laporta anunciï la seva candidatura, al nom de Víctor Font, s'hi ha sumat avui el de Xavier Vilajoana. L'exdirectiu en els mandats de Laporta, Rosell i Bartomeu, es presenta amb el lema: Preparats per recuperar el nostre Barça.
Vilaojana ha posat èmfasi en la Masia, on ell va estar com a jugador de futbol sala, fins a arribar a ser capità de la secció. "El nostre Haaland no és al City, el nostre Haaland és a la Masia", ha afirmat a l'acte de presentació als mitjans. A banda, ha assegurat que té un pla per recuperar la situació econòmica del club. "Amb nosaltres els ingressos augmentaran un 30%. Com? Ho anirem dient, tenim un pla que és suma de moltes decisions a prendre".
L'experiència com aval
Vilajoana ha afirmat que el seu pas endavant per voler ser de nou president "és natural" en una vida lligada al Barça, en què ha estat jugador i capità del futbol sala, directiu amb els presidents Laporta, Rosell i Bartomeu, i presidenciable, si bé en els anteriors comicis del 2021 no va arribar a superar el tall de firmes de socis per convertir-se en candidat.
"Són 21 anys que marquen moltíssim. El Barça necessita algú amb experiència, coneixement i lideratge institucional", ha exposat. Ha criticat que l'actual directiva "ha governat a esquena dels propietaris del club": "Tenim un timoner que navega sense rumb; la improvisació ha substituït l'estratègia. Al soci només se l'escolta quan arriben eleccions, i això és una falta de respecte".