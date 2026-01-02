Espanyol-Barça: un derbi com els d'abans

El doblet d'Ivan de la Peña va fer inútil el gol de Yaya Touré i va servir a l'Espanyol per endur-se els tres punts del Camp Nou. Això va passar la nit del 21 de febrer de 2009 i fins aquella data cal remuntar-se per trobar la darrera victòria blanc-i-blava en un derbi de Lliga. La dècada del 2010 va eixamplar encara més la distància entre els dos clubs barcelonins i la del 2020 ha furgat la ferida. Mentre el Barça guanyava Lligues, l'Espanyol baixava a Segona Divisió. Dels darrers deu partits oficials entre culers i periquitos, set els han guanyat els blaugranes i els tres restants han acabat amb empat. Una dinàmica desigual que l'Espanyol busca trencar.
Perquè el derbi que obre l'any esportiu és el més igualat dels últims anys i recorda al d'altres èpoques. El Barça és el líder de la Lliga i no hi perd un partit des del clàssic del mes d'octubre; l'Espanyol és la gran revelació de la temporada i està cinquè, en posicions europees i a dos punts de les places que donen accés a la Champions. Són els dos equips amb millor ratxa de resultats de la competició A més, al bon nivell futbolístic se li suma un al·licient: el retorn a Cornellà el Prat de Joan Garcia. El porter, format i convertit en heroi amb els blanc-i-blaus, va fitxar pels blaugranes l'estiu passat i la seva tornada tensiona l'ambient i ha obligat l'Espanyol a muntar un dispositiu especial de seguretat.
Un derbi històricament culer
Malgrat la igualtat d'enguany, els partits entre Barça i Espanyol han tingut històricament una tendència favorable als blaugranes. Tan sols a la dècada del 1930 es comptabilitzen més victòries blanc-i-blaves. Des de llavors, i durant gran part del segle XX, el Barça guanyava de mitjana dos de cada tres partits, tot i que l'Espanyol sempre aconseguia rascar empats i victòries. L'arribada de Johan Cruyff, el 1988, va suposar un salt d'escala pel Barça que el va allunyar encarà més del seu rival ciutadà. Des d'aquell punt, l'Espanyol ha guanyat set duels per les cinquanta-quatre victòries culers.
Ara bé, l'any que deixem enrere ha estat molt positiu pels blanc-i-blaus i els fa arribar en bon moment al partit d'avui. L'Espanyol va començar 2025 en zona de descens, però la confiança en l'entrenador, Manolo González, i les actuacions de Joan Garcia -encara amb la samarreta de l'Espanyol- van servir els periquitos per salvar la categoria. Les coses van millorar passat l'estiu i amb una plantilla renovada i millorada l'Espanyol ja suma 33 punts i té la permanència -principal objectiu de la temporada- a la butxaca. Després de cinc victòries consecutives, la sensació entre els blanc-i-blaus és que la visita del Barça arriba en el millor moment possible. Però l'equip de Flick també arriba en bona dinàmica. Ha recuperat a quasi tots els jugadors i ja pot formar un equip de gala. Des de la tornada al Camp Nou els resultats acompanyen i una victòria al derbi deixaria el Madrid -perseguidor a la Lliga- provisionalment a set punts.
El retorn de Joan Garcia
L'al·licient picant del derbi és el retorn de Joan Garcia a Cornellà el Prat. El porter va canviar periquitos per blaugranes aquest estiu després de vuit anys a l'Espanyol, on va passar per les categories inferiors fins a convertir-se en el porter titular i l'estrella del primer equip. Gràcies a les seves actuacions l'equip va salvar la categoria i els aficionats ja donaven per feta la seva marxa a un club amb aspiracions més elevades. El que va trencar el cor als blanc-i-blaus i va penjar el cartell de traïdor sobre Joan Garcia va ser que el traspàs fos al gran rival ciutadà. Els dies posteriors a l'oficialitat del fitxatge va haver-hi centenars de milers d'insults a les xarxes socials i fins i tot pintades amenaçadores a Sallent, poble natal del porter. Set mesos després, els ànims estan una mica més relaxats, però serà la primera vegada que Joan Garcia trepitgi Cornellà el Prat amb una samarreta que no sigui la de l'Espanyol.
Dispositiu de seguretat especial
Per tot plegat, el partit ha estat declarat d'alt risc pel Consell Superior d'Esports (CSD). Això obliga els clubs a adoptar mesures de seguretat addicionals en el sistema de venda d'entrades, la separació d'aficions dins dels recintes esportius i el control dels accessos a l'estadi. L'Espanyol ha anat més enllà i no obrirà la grada visitant als aficionats del Barça ni permetrà l'entrada de persones amb alguna simbologia blaugrana. Els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu habitual i vigilaran tot el perímetre de l'estadi juntament amb 600 efectius de vigilància privada de l'Espanyol.
Però la mesura més singular és la instal·lació d'unes grans xarxes verticals darrere les dues porteries. L'objectiu és frenar el llançament d'objectes al camp, tenint en compte que Joan Garcia juga de porter i estarà a prop de les grades. L'Espanyol prohibeix accedir al camp amb objectes susceptibles de ser llançats al terreny de joc com bosses grans o d'esport, motxilles, cascs de moto o peluixos. S'obriran les portes de l'estadi dues hores abans de l'inici del matx i els escorcolls per entrar-hi seran "exhaustius".
L'últim precedent, en ment
Un altre ingredient que converteix el partit en un duel d'alt risc són els darrers precedents entre Espanyol i Barça a Cornellà el Prat. En l'últim, el mes de maig de l'any passat, el Barça no va poder celebrar el títol de Lliga al camp perquè els jugadors de l'Espanyol els van instar a fer-ho als vestuaris. Més traumàtics van ser els fets de 2023, quan de nou el Barça va proclamar-se campió a Cornellà el Prat i en acabar el partit, i mentre jugadors i staff celebraven el triomf fent una rotllana al centre del camp, centenars de seguidors de l'Espanyol van saltar al camp amb la intenció d'agredir els barcelonistes. Aquests van haver de córrer cap a vestuaris i l'incident es va tancar sense haver de lamentar mals majors. És el mateix objectiu que persegueixen les autoritats pel partit d'avui: que es recordi pel bon nivell a la gespa i no pels incidents a la grada.