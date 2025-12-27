El 2025 esportiu, en deu moments

El 2025 esportiu ha estat marcat per un Barça que ha guanyat i ha divertit. L'esbojarrat equip dirigit per Hansi Flick va endur-se tots els títols estatals -després d'escombrar el Reial Madrid en tres ocasions- i es va quedar ben a prop de la final de la Champions. També ha estat un any d'èxits per esportistes catalans de diverses disciplines. Aitana Bonmatí va tornar a endur-se la Pilota d'Or -i ja en van tres consecutives- Iris Tió va aconseguir el primer or de la història d'Espanya en natació artística, i Marc Márquez va tornar a guanyar el Mundial de Motociclisme -tot i que la celebració a Cervera va ser en castellà-. Fins i tot Kilian Jornet ha estat notícia en completar una gesta inèdita als Estats Units. L'any també ha tingut esdeveniments institucionals i socials emocionants i convulsos, a banda d'actuacions superlatives d'esportistes internacionals. A Nació hem triat els deu moments més rellevants.
L'efervescència del Barça de Flick i les tres victòries seguides contra el Madrid
El gran protagonista esportiu d'enguany és alemany i es diu Hansi Flick. L'entrenador ha canviat la vida al Barça i l'ha convertit en un equip guanyador a Espanya i temible a Europa. Amb l'efectivitat de la famosa línia del fora de joc, un estil de joc atrevit i atractiu, i les individualitats de Pedri, Raphinha o Lamine Yamal, els blaugranes no han tingut rival a les competicions domèstiques. Especialment recordat serà el hat-trick de victòries contra el Reial Madrid. La primera a la final de la Supercopa d'Espanya (2-5), la segona a la Final de la Copa del Rei (3-2) i la darrera per sentenciar la Lliga (4-3). L'única taca a l'expedient va ser una dolorosíssima derrota que va infligir l'Inter de Milà a l'afegit de les semifinals de Champions. A l'agost, el tècnic va encetar la segona temporada amb el sonat fitxatge de Joan Garcia, i tot i que les lesions han dificultat els primers mesos -sobretot a Europa- sembla que l'equip torna a agafar el to i promet un 2026 d'allò més apassionant.
La tercera pilota d'Or d'Aitana
La bona actuació del Barça de Flick no va traduir-se en forma de premi a la gala de la Pilota d'Or, però sí que ho va fer la de l'equip de Pere Romeu. Aitana Bonmatí va coronar-se com a millor jugadora del món per tercer any consecutiu i va tornar a reivindicar el català en el discurs d'agraïment pel guardó, "gràcies a la família i amics recordo qui soc i d’on vinc". El 2025, la futbolista de Sant Pere de Ribes ha tornat a ser decisiva per aconseguir el triplet nacional -Lliga, Copa i Supercopa- i deixar a l'equip amb la mel als llavis a la final de la Champions. També va quedar subcampiona d'Europa amb la selecció espanyola, i precisament amb el combinat estatal va patir una fractura del peroné que la tindrà de baixa cinc mesos.
El retorn al Camp Nou (amb el Barça més català del segle XXI)...
Quan es recuperi, Aitana podrà jugar al nou Spotify Camp Nou, perquè 2025 ha estat l'any de reobertura de l'estadi, i tot i que actualment només hi juga el primer equip masculí, està previst que en el futur també ho faci el femení. El retorn no ha estat exempt de polèmiques -el retard en els permisos de l'Ajuntament, l'entrada per fases, la valoració de Limak o el tracte als socis- han posat entre l'espasa i la paret a Laporta, però el gran ambient que es respira a l'estadi -tot i que es permet menys de la meitat de l'assistència total- és un aval pel president. Les obres de l'estadi continuaran avançant -amb el 2027 com a data de finalització- mentre el Barça ja hi disputa tots els partits. El del retorn -amb victòria 2-0 contra l'Athletic- va coincidir amb una dada històrica: nou jugadors catalans formaven part de l'onze titular, la xifra més alta des de 1937.
... I el de Xavi Pascual al Barça de bàsquet
I parlant de retorns, enguany també ha tornat Xavi Pascual a la banqueta del Barça de bàsquet. L'entrenador de Gavà ha encetat la seva segona etapa al capdavant de la nau blaugrana després del fallit projecte de Joan Peñarroya. La temporada 2024-2025 va acabar en blanc i sense trepitjar cap final, un pas més en la deriva de la secció, que no guanya cap títol des de 2023 i fa quinze anys que no alça una Eurolliga. És la difícil empresa que ha agafat Pascual, que tot i començar amb bon peu i tenir l'estima i el suport de l'afició, haurà de fer front a un pressupost decreixent en una secció on el Barça està deixant d'invertir.
El retorn a l'Olimp de Marc Márquez
I un altre retorn, en aquest cas al calaix més alt del podi, ha sigut el de Marc Márquez. El pilot de Cervera ha tornat a guanyar un mundial de motociclisme després de cinc anys. Ho ha fet després d'imposar-se en 11 carreres i pujar 14 vegades al podi. Les xifres de Márquez ja són les d'un pilot llegendari. Nou mundials (7 de MotoGP, 1 de Moto2 i 1 de 125 cc) i 284 curses, en les quals ha aconseguit 99 victòries i 165 podis. El segon classificat en el darrer mundial va ser el seu germà, Álex Márquez, i tots dos van celebrar l'èxit al seu poble natal, Cervera. La sorpresa negativa -per a molts- va ser veure com els dos germans i la seva mare feien l'acte en castellà.
L'or històric d'Iris Tió
Fora dels principals focus, l'esportista catalana més triomfadora de 2025 ha estat Iris Tió. La nadadora artística de 23 anys va passar de l'anonimat a la història en els Mundials de Natació de Singapur del mes de juliol. Va aconseguir sis medalles, una d'elles la d'or en el sololliure, convertint-se en la primera catalana a guanyar-la. World Aquatics, la Federació Internacional de Natació, la va commemorar com a la millor nedadora artística del Mundial. I a més, amb protagonisme català. El segon or el va aconseguir en el duo lliure amb la també catalana Lilou Lluís i la ratxa de medalles d'or la va tancar en la categoria de duo lliure mixt amb el rubinenc Dennis González.
Els cims americans de Kilian Jornet
L'esquiador, corredor de muntanya i alpinista català també ha sigut notícia enguany. El motiu és l'assoliment d'una gesta inèdita. Jornet va completar 72 cims als Estats Units que superen els 4.200 metres d’altitud en només un mes. Ho va fer combinant trams a peu i en bicicleta que sumen més de 5.100 quilòmetres. "És una manera d'explorar els meus límits físics, cognitius i mentals; i també d'explorar la geografia d'aquestes muntanyes", explicava l'atleta al vídeo d'Instagram en què va anunciar el seu nou repte. L’aventura va començar el 3 de setembre al Longs Peak, a Colorado, i ha suposat més de 488 hores d’activitat i un desnivell acumulat de 403 quilòmetres.
Les protestes propalestines a La Vuelta
Si l'esport ha tingut una competició convulsa enguany aquesta ha estat la Vuelta ciclista a Espanya. La presència a la prova de l'equip israelià Israel Premier-Tech, en ple genocidi a Gaza, va fer que en la cinquena etapa, a Figueres, un grup d'activistes barressin el pas als ciclistes de l'equip israelià fent-los perdre uns segons. Aquella protesta va ser la llavor d'un seguit de mobilitzacions que es van anar fent per allà on passava la prova, obligant a aturar etapes i modificar recorreguts. Finalment, i tot i la victòria del danès Jonas Vingegaard, la Vuelta 2025 es recordarà per les protestes propalestines, que van tenir com a recompensa que el polèmic equip acabés traient la paraula Israel del seu nom. Uns mesos després va canviar definitivament al nom de NSN Cycling Team i el gestionarà, entre d'altres, Andrés Iniesta.
La rivalitat Alcaraz-Sinner
De la bicicleta a la raqueta. El tenis ha viscut un any de consagració de la rivalitat que promet disputar-se tots els Grand Slams dels pròxims deu anys. Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. El balanç de la temporada és d'empat. L'italià s'ha endut l'Open d'Austràlia i Wimbledon i el murcià Roland Garros i l'US Open. Amb els seus estils oposats -Sinner ho refia tot al físic, la potència i la força i Alcaraz fa un tenis més tècnic i enginyós- ja han deixat partits històrics i semblen dignes hereus de Nadal, Djokovic i Federer. Pel que fa al rànquing ATP, Alcaraz ha acabat l'any al capdamunt, però 2026 permet tornar-ho a moure amb més duels decisius entre tots dos joves tenistes.
La fita d'Àlex Palou
I l'últim protagonista és del Baix Montseny, del barri de Can Miret de Sant Antoni de Vilamajor. Àlex Palou és un pilot d'automobilisme que ha completat una temporada 2025 excepcional a la NTT IndyCar Series. Ha aconseguit el quart campionat de la seva carrera, convertint-se en el primer català i un dels pilots més joves de la història en fer-ho. Palou va sumar vuit victòries en quinze curses, incloent-hi la seva gesta més reconeguda, la victòria a les 500 Milles d’Indianapolis, una fita històrica per a l’automobilisme català.