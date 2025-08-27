Una protesta a favor de Palestina barra el pas a l'equip israelià de la Vuelta en plena etapa a Figueres

Els ciclistes de l'equip Israel Premier Tech, amb seu a Tel-Aviv, s'han topat amb un grup de manifestants que els han intentat barrar el pas quan participaven en l'etapa a contrarellotge a Figueres de la Vuelta a Espanya la tarda d'aquest dimecres. Això, en ple debat sobre la idoneïtat de la participació del conjunt hebreu en ple genocidi a Gaza i que Esquerra Unida ja ha portat al Congrés per plantejar que els organitzadors l'excloguin.
Els esportistes enfilaven la carretera quan una desena de persones han envaït la via amb la intenció de bloquejar-los. Els efectius de seguretat han retingut una part dels concentrats, però no han pogut evitar que dues dones s'interposessin en el camí de quatre ciclistes de l'equip israelià. La policia ha detingut una persona i els esportistes no han perdut gaire temps, però les imatges s'han emès en directe i han permès reivindicar la voluntat dels activistes de denunciar la presència de l'equip d'Israel mentre el govern del país hebreu efectua un genocidi a la Franja de Gaza.
El Port de Barcelona es prepara per acomiadar la flotilla cap a Gaza
Desenes de vaixells amb centenars d'activistes de 44 països de tot el món salparan el diumenge 31 d'agost des de Barcelona en la "major missió humanitària de la història" cap a Gaza per portar tota mena de material, menjar i aigua. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat l'última a anunciar que embarcarà juntament amb periodistes, polítics i activistes com Greta Thunberg.
Els activistes que s'embarcaran en la Flotilla arribaran el divendres a Barcelona per rebre una formació intensiva durant el cap de setmana, en el qual també s'organitzarà una jornada cultural i reivindicativa. El Moll de la Fusta acollirà des del dia 29 fins al mateix 31 activitats culturals, polítiques i de mobilització ciutadana en suport a aquesta acció. Entre d'altres, es preveuen concerts de Macaco o Clara Peya. Després de set o vuit dies de viatge des de la capital catalana, les embarcacions preveuen arribar a Gaza i poder descarregar tot el material transportat, una acció que confien realitzar amb la intervenció dels diferents governs.