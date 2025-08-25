Tot el que has de saber sobre La Vuelta 2025 a Figueres: recorregut, aparcament i mobilitat

Dues capitals de comarca catalanes veuran passar aquesta setmana La Vuelta 2025. La primera d'elles serà Figueres, que ho farà aquest dimecres 27 d'agost, i que acollirà la cinquena etapa amb una contrarellotge per equips de 24 quilòmetres. La primera sortida serà a les 16.30 h a la Torre Galeta, i l'última arribada es preveu que sigui a les 18.30 h al Parc de les Aigües.
Consulta tota la informació que necessites saber si vols anar a veure aquest esdeveniment esportiu, considerat com una de les proves ciclistes referents del calendari internacional.
Recorregut i horari
L'inici de l'etapa serà a les 16.30 h a la Torre Galetea, al Teatre-Museu Dalí, i els equips aniran sortint entre aquesta hora fins a les 18 h. Un cop arranquin, passaran pels següents punts del municipi:
- N-IIa Avinguda Salvador Dalí (direcció França)
- Motel Empordà Carretera de la Muga (gir a la dreta abans de les 2 estacions de servei Repsol Rally Nord-París Madrid)
- Camí de Vilabertran (Ctra. GIV-6024, afores de Vilabertran)
- Cabanes
- Peralada
- Vilanova de la Muga
- Camí de Palol
- Vilatenim
- Estadi de Vilatenim (per darrere)
- Camí i Passeig de Vilatenim
- Barri de la Marca de l’Ham
- Centre Cívic Joaquim Xirau
- Ronda Arquitecte Ricard Giralt (Sitja d’en Guillamet, pont per sobre les vies del tren)
- Rotonda de la carretera N-260 Llançà-Portbou (gir a l’esquerra en direcció Figueres)
- Rotonda plaça El·líptica (estació de servei Petrem)
- C/ del Compositor Abdó Mundi (barri de l’Eixample)
El final de l'etapa serà al Parc de les Aigües, a l'avinguda Costa Brava, on aniran arribant els diferents equips entre les 17 h i les 18.30 h.
Com arribar a Figueres
Si vols accedir en vehicle a Figueres aquest dimecres, has de tenir en compte diverses afectacions al trànsit. Els cotxes que vulguin accedir a Figueres pel sector nord (N-II a Hostalets de Llers) i pel nord-est (carretera de Llançà-Portbou N-260) es recomana que ho facin a través del cinturó de ronda de la N-II- pels sectors sud (N-IIa – Rally Sud), oest (Carrer Empordà, Carretera d'Olot N-260) i est (C-260, Avinguda de Roses).
En sentit nord, l’Avinguda Salvador Dalí N-IIa quedarà tallada a la circulació de vehicles des de les 7.30 h fins a les 20.30 h (entre la plaça del Sol i el C/ Portlligat), i a partir de les 14 h (fins a les 20.30 h) entre el C/ Portlligat i l’entrada de la N-II a Hostalets de Llers. Per això, els vehicles que fins a les 14 h vulguin accedir a Figueres en sentit nord (Motel) se’ls desviarà al carrer Portlligat en direcció a l’Avinguda Perpinyà. Al nord-est (vehicles procedents de la carretera N-260 de Llançà-Portbou), es tallarà la circulació a la rotonda d’entrada a Figueres de 14 h a 18.30 h.
Hi haurà rutes alternatives que estaran marcades amb cartells i amb la presència d’agents de la Guàrdia Urbana. Aquestes afectacions també engloben, en els horaris i trams marcats, els guals d’aparcament d’entrada i de sortida i els pàrquings d’edificis. L’accés a l’Hospital de Figueres i al Servei d’Urgències queda garantit i amb vehicle propi s’hi podrà accedir, per exemple, des de la Carrer Empordà (N-260 Ctra. d’Olot), C/ Poeta Marquina, Ronda del Parc i un tram de la Ronda del Rector Aroles (fins a Avinguda Olímpia).
Carrers tallats
Dimecres 27 d’agost
De 7.30 h a 20.30 h:
- N-IIa Avinguda Salvador Dalí (entre la plaça del Sol i el carrer Portlligat) i tots els carrers propers (Ronda Rector Aroles, Passeig Nou, Pujada del Castell i C/ Creu del Terme, entre altres).
- Entorn del Teatre-Museu Dalí i tots els carrers propers (Ronda Jacint Verdaguer, Pujada del Castell - Monument a la Tramuntana fins a l'N-II Avinguda Marignane, C/ Tramuntana, C/ Canigó, C/ Sants Celi i Rústic).
- Barris del Cendrassos, de l’Horta Capallera i de l’Horta Hospital (Parc de les Aigües): Avinguda Costa Brava, C/ Montgó i tots els carrers propers que desemboquen a la cursa. Sí que es podrà circular per Avinguda Perpinyà i hi haurà ruta alternativa de sortida per C/ Rec Arnau, C/ Tapis i C/ Vilabertran).
- Barri de l’Eixample: C/ del Compositor Abdó Mundi - Rotonda del C/ Tapis (ruta alternativa de sortida per C/ Via Làctia -fins a les 14 h- i C/ Narcís Soler, C/ Tapis i C/ Josep Azemar -a partir de les 14 h).
- Zona C/ Mestre Falla i Riera Galligans.
De 14 h a 18.30 h:
- N-IIa Av. Salvador Dalí (des del C/ Portlligat fins a l'entrada de l'N-II –Hostalets de Llers-).
- Vilatenim (Camí de Palol – C/ Església), Marca de l’Ham (Camí de Vilatenim – Passeig de Vilatenim) – Ronda Ricard Giralt – N-260 (Rotonda Ctra. Llançà-Portbou fins rotonda Plaça El·líptica).
- Altres: C/ Peralada, C/ Ample, Rambla, C/ Vilafant i C/ Sant Esteve.
Altres:
- El C/ Canigó (davant de la Torre Galatea) quedarà tallat a partir del dilluns 25 o dimarts 26 per la instal·lació de la rampa de sortida.
- Urbanització Serra Floreta: de 7.30 a 14 h, tall del trànsit en sentit centre ciutat (els veïns podran sortir direcció França, C/ Portlligat o C/ del Terme). A partir de les 14 h quedarà tallada l'entrada i sortida de vehicles a la urbanització. S'habilitaran estacionaments als veïns amb acreditació al carrer del Terme (pàrquing de la seu de Protecció Civil) a partir de les 8 h del dimecres. Els veïns podran sortir per carrer Creu del Terme, Pujada del Castell i carrer Glòria Compte.
- Carretera de la Muga, de 14 a 18.30 h. Els veïns de la zona, horts, masies i altres tipus de residències podran sortir per darrere de Mineralia.
- De 14 a 18.30 h, l'N-IIa estarà tallada des de N-II fins a les benzineres Repsol-Paris Madrid, excepte per a l'Hotel Figueres Parc, Urbanització Montserrat i naus de la zona.
Zones d'aparcament
Per donar alternatives als veïns i acollir l’alt volum d’espectadors que es preveuen al municipi, l’Ajuntament ha habilitat quatre grans aparcaments excepcionals i gratuïts amb més de 1.500 places en total: tres terrenys de terra i un a la zona del Parc de les Aigües.
Pel que fa als tres aparcaments de terra, aquests són: entre els carrers Vila-sacra i Vilanova de la Muga (entre l’estació depuradora (EDAR) i el Wine Palace); entre els carrers França i Itàlia (al Clos de Fires, el més ampli dels tres, on s’ubica el Parc d’atraccions per les Fires i Festes de la Santa Creu i que habitualment no està habilitat per aparcament) i a l’interior de la plaça Europa, on antigament se celebrava l’Embarraca’t per les Fires i Festes de la Santa Creu.
D'altra banda, pel que fa al del Parc de les Aigües, s’habilitarà un aparcament addicional al terreny que hi ha al costat de l’Auditori dels Caputxins (entrada per C/ Rec Arnau), pensat especialment pels veïns dels barris de la zona.
Els veïns del barri de l’Eixample tindran, com a aparcaments excepcionals més propers, el de l’Auditori dels Caputxins i el de l’estació depuradora. D'altra banda, cal recordar que Figueres també disposa d'altres aparcaments gratuïts. El més ampli i pròxim al centre és a l’antic camp de futbol del Far (C/ del Far amb Avinguda Vilallonga), amb capacitat per més de 500 vehicles després de l’ampliació.
On no es podrà aparcar
Des del dilluns 25 d’agost
A partir de les 6 del matí:
- Aparcament entre el poliesportiu Roser Llop i el pavelló Rafel Mora
A partir de les 4 de la tarda
- Barris del Cendrassos, de l’Horta Capallera i de l’Horta Hospital (Parc de les Aigües): carrers i aparcaments públics propers a l'Avinguda Costa Brava com C/ Montgó, C/ Salines, C/ Cantallops, C/ Capmany, C/ Espolla, C/ Sant Climent Sescebes i C/ Puig Neulós, entre d'altres. A l’aparcament del costat al monument a Lluís Companys sí que s’hi podrà aparcar, però no es permetrà la sortida ni l’entrada el dia de la cursa.
- Barri de l’Eixample: C/ del Compositor Abdó Mundi
- Riera Galligans (des de C/ Damàs Calvet fins a C/ Ricardell-C/ Manol)
Des del dimarts 26 d'agost
A partir de les 9 del matí:
- C/ Mestre Falla, C/ Damàs Calvet, C/ Anicet de Pagès, C/ Pastora, Riera Galligans del C/ Ter fins C/ Ricardell
- Avinguda Marignane, C/ Tramuntana i C/ Sants Celi i Rústic
- Pujada del Castell (des del Monument a la Tramuntana -Torre Galatea- fins al Castell de Sant Ferran)
A partir de les 4 de la tarda:
- C/ Marià Pujulà (el primer tram)
Dimecres 27 d’agost.
A partir de les 6 del matí:
- C/ Poeta Marquina amb Passeig Nou