Nadal 2025 a Girona: totes les activitats a la ciutat

Girona celebrarà un any més les festes de Nadal a la ciutat organitzant activitats participatives i per a tots els públics. Des d'aquest dissabte 6 de desembre fins al 7 de gener, el consistori ha organitzat tot un seguit de propostes juntament amb diferents entitats del municipi.
"La programació de Nadal d'aquest any vol reforçar la vida als carrers i donar suport al comerç local. Cada activitat s'ha pensat perquè generi moviment, cohesió i oportunitats. Repartim propostes culturals i familiars per diversos punts de la ciutat amb un objectiu molt clar: que Nadal es visqui a Girona, i que aquesta dinamització arribi directament a les botigues, als mercats i a la restauració", ha remarcat la vicealcaldessa, Gemma Geis.
Pessebres a Girona
El tret de sortida de les activitats es farà aquest dissabte, dia 6 de desembre, amb la inauguració del pessebre de l'Ajuntament. L'activitat començarà a les 17 h a la plaça del Vi i comptarà amb una representació de titelles d'Els Pastorets de la Mula Baba i una passejada posterior amb la mateixa Mula Baba des de la plaça del Vi fins a la pujada de Sant Feliu. A més, la Mula Baba tornarà a oferir una passejada i una representació d'Els Pastorets de la Mula Baba el dissabte 27 de desembre, a partir de les 11 h.
Pel que fa al món del pessebrisme, també el 6 de desembre s'inaugurarà un any més la Mostra de Pessebres i Diorames a la Carbonera i, del 7 al 29 de desembre, tothom podrà participar en el 77è Concurs de l'Associació de Pessebristes i el 36è Concurs de pessebres "Arcàngel de la Catedral".
La Festa del Tió
El dissabte dia 13 de desembre tindrà lloc un altre dels plats forts de les festes de Nadal a la ciutat: la cinquena edició de la Festa del Tió, que es farà als jardins de les Pedreres. A partir de les 16 h, els infants podran participar en tallers de decoració nadalenca i de construcció del tió, entre altres, i fer cagar un tió de grans dimensions instal·lat dalt d'un escenari. Després, es farà una xocolatada popular i hi haurà animació musical amb l'espectacle Ding Dang Rock de Pau Morales.
- Tio gegant a Santa Eugènia: dilluns 15 de desembre, a partir de les 17.30 h, al Centre Cívic Santa Eugènia
- Tió gegant al Pont Major: dimarts 16 de desembre, a partir de les 16.30 h, a la plaça de l'Om
- Tió gegant a Can Gibert del Pla: dimecres 17 de desembre, a partir de les 17.30 h a la plaça Pere Calders
- Tió gegant a Vila-roja: dijous 18 de desembre, a partir de les 17 h, al Centre Cívic Onyar
- Fem cagar el tió a Germans Sàbat: dissabte 20 de desembre, a partir de les 16 h, a la pista del carrer de Collsacabra
- Tió gegant a Devesa-Güell: dissabte 20 de desembre, a partir de les 17 h, a la plaça de Miquel de Palol
- Festa del tió a Fontajau: diumenge 21 de desembre, a partir de les 16.30 h, al parc de la Guingueta
- Tió gegant a Palau-sacosta: dilluns 22 de desembre, a partir de les 17 h, al carrer dels Jocs Olímipics, 4
Mercats de Nadal
El Mercat de Nadal de Girona estarà obert des del 28 de novembre fins al 5 de gener, de 10.30 h a 21 h. Quant als dies 24 i 31 de desembre, i 5 de gener, el mercat obrirà de 10.30 h a 19 h i els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, romandrà tancat.
Cap d'Any
Una de les novetats destacades d'enguany és que Girona celebrarà Cap d'Any amb una nit festiva i musical: les tradicionals campanades a la Catedral aniran a càrrec de l'entitat Fal·lera Girona i, a partir de les 12, el relleu passarà a Dj Kivili.
Propostes familiars
Entre les diferents activitats proposades també hi ha propostes familiars i populars com el Parc Infantil de Nadal de l'Esquerra del Ter; el Lleuresport; el Gran Circ de Nadal; la pista de gel; contacontes a les biblioteques; la Cursa de Sant Silvestre. També hi haurà diversos tallers per fer tions, llufes, decoracions nadalenques i fanalets, que es faran del 14 de desembre al 4 de gener en museus, equipaments i places i carrers de la ciutat, així com les cantades i els espectacles de Nadal i les quines que s'oferiran en els centres cívics de cada barri.
L'arribada dels Reis d'Orient
El punt final a les festes el posarà l'arribada dels Reis d'Orient, amb la tradicional cavalcada pels carrers de la ciutat el dia 5 de gener, que serà de 18 h a 20 h. La cavalcada sortirà del campament reial i arribarà fins a la plaça de l'U d'Octubre de 2017.
Podeu consultar el calendari d'activitats sencer en el web de l'Ajuntament o en format PDF en aquest enllaç.