Un poble de Catalunya celebra Nadal amb un arbre de 9,5 metres d'alçada fet amb ganxet

Calonge i Sant Antoni ja s'ha vestit de Nadal. Tot i que els llums festius no s'encendran fins a aquest pròxim dissabte 29 de novembre, el nucli antic del municipi ja llueix el seu arbre de Nadal, un arbre gegant que té ni més ni menys que 9,5 metres d'alçada i que està fet de ganxet. Han sigut 120 veïns i veïnes que, voluntàriament, han estat el darrer any cosint els 4.500 grannies -el típic quadre petit fet amb la tècnica del ganxet- que conformen l'arbre.
Es tracta d'una tasca que han dut a terme des de la llibreria La Botiga dels Fils, que va obrir fa només un any a Calonge i que és especialitzada en llibres i revistes de patronatge, costura i manualitats. La seva propietària, Izaskun Pretel, va tenir la idea de fer un arbre de Nadal col·laboratiu i, quan va inaugurar la llibreria, va fer una crida per cosir grannies. El resultat final és un arbre de gairebé deu metres d'alçada i 5,5 d'amplada de basa.
La Brigada Municipal i la propietària de la mateixa llibreria han sigut els encarregats d'instal·lar l'estructura que aquest cap de setmana s'il·luminarà finalment amb la màgia de Nadal.
Concretament, l'encesa de llums serà aquest dissabte a les 18.30 hores a la plaça de la Doma i comptarà amb el pregó d’Amadeu Serch, propietari del restaurant Can Muní, i el discurs institucional de l’alcalde Jordi Soler. L'acte s'ha organitzat des de l'associació Calonge, Comerç i Empresa.
En acabar l'encesa, es repartirà brou calent als assistents i hi haurà una actuació musical de Sandra Fern i Lluís González a la plaça Major. D'altra banda, durant tot el cap de setmana hi haurà una fira de Nadal als jardins del castell, a càrrec de l’AFA de l’escola Pere Rosselló i dels alumnes de 4t d’ESO de l’INS Puig Cargol.
A més, els actes programats a Calonge aquest cap de setmana també donaran el tret de sortida al quart aniversari de Calonge, Poble de Llibres. En aquest sentit, diumenge a les 11.30 hores tindrà lloc al castell de Calonge la xerrada participativa amb jocs verbals Lletres verbívores: lleure en relleu, amb Màrius Serra.