De l'Ander a l'Ishaqa: els primers nadons del 2026

Amb l'inici del 2026, Catalunya ha sumat els primers nous ciutadans de l'any. Són els infants que han nascut poc després de les 00:00 hores als hospitals d'ús públic, públics i concertats, del país. El primer, l'Ander Muñoz Adan, no ha arribat fins a les 00:38 hores a l'hospital Parc Taulí de Sabadell de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord i l'han seguit els primers de la resta de regions.
A la Regió Sanitària de la Catalunya Central, el primer nadó ha estat la Sira, que ha nascut a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa a les 00:41 hores; mentre que un minut després ha estat el torn de l'Alda Joana, a l'Hospital Santa Caterina de Salt, a la Regió Sanitària de Girona. I, a les 00:49, ha nascut la Thais a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Pel que fa a la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, el primer ha estat l'Ishaqa Sawaneh, que ha arribat a les 3:30 hores a l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta. Una hora més tard, a les 4:48 hores, el Gurnawab Singh ha nascut a la Vall d'Hebron (Regió Sanitària Barcelona Ciutat); i a les 7:02 hores, ja de dia, l'Osayd Moussaoui El Airbaoui ha nascut a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, el primer a la Regió Sanitària de Lleida.
Finalment, a la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, el primer nadó del 2026 ha estat el Marcos Galindo Domínguez, nascut a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona a les 8:28 hores. Poc després, a les 8:36 hores, ha estat el torn del Nadir a l'Hospital del Vendrell, que ha estrenat els naixements a la Regió Sanitària del Penedès.
El Parc Taulí repeteix amb el primer naixement de l'any a Catalunya
El 2025, el primer infant nascut a Catalunya també ho va fer al Parc Taulí. Va ser la Nayeli, que va arribar al món a les 00:00 hores de l'1 de gener i va pesar 2,190 quilograms. En el seu cas, els pares també eren residents de la cocapital vallesana.
Per què el primer nadó de l'any acostuma a ser de família immigrant?
Tot i que, enguany, l'Ander no té nom i cognoms estrangers, és habitual que els primers nadons de l'any siguin de família d'immigrants i aquest fet dona ales a discursos xenòfobs cada 1 de gener. Si bé, té una explicació que va més enllà del fenomen migratori i les diferents tendències de natalitat entre les famílies establertes i les nouvingudes.
Les dades i els experts consultats per Nació apunten a dos factors fonamentals: les diferents taxes de natalitat entre la població establerta i la migrant, i l'ús de la sanitat pública i l'accés a la sanitat privada de cada grup. Aquests dos aspectes tenen una implicació molt rellevant a l'hora de fer el recull.