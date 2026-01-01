El primer nadó del 2026 és de Sabadell

El primer nadó de l'any 2026 a Catalunya ha estat l'Ander Muñoz Adan, que ha nascut a l'hospital Parc Taulí de Sabadell a les 00:38 hores d'aquest dijous, segons ha informat el departament de Salut. Tal com ha detallat la conselleria, els pares també resideixen a Sabadell.
El 2025, el primer infant nascut a Catalunya també ho va fer al Parc Taulí. Va ser la Nayeli, que va arribar al món a les 00:00 hores de l'1 de gener i va pesar 2,190 quilograms. En el seu cas, els pares també eren residents de la cocapital vallesana.
Tot i que, enguany, l'Ander no té nom i cognoms estrangers, és habitual que els primers nadons de l'any siguin de família d'immigrants i aquest fet dona ales a discursos xenòfobs cada 1 de gener. Si bé, té una explicació que va més enllà del fenomen migratori i les diferents tendències de natalitat entre les famílies establertes i les nouvingudes.
Les dades i els experts consultats per Nació apunten a dos factors fonamentals: les diferents taxes de natalitat entre la població establerta i la migrant, i l'ús de la sanitat pública i l'accés a la sanitat privada de cada grup. Aquests dos aspectes tenen una implicació molt rellevant a l'hora de fer el recull.
Hi haurà ampliació.