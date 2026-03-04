Santi Laiglesia no va redactar els anònims que va rebre Helena Jubany, segons la prova cal·ligràfica

L'informe de criminalística de la policia espanyola ha determinat que el principal acusat d'assassinar Helena Jubany, Santi Laiglesia, no va redactar les cartes anònimes que va rebre la víctima poc abans de morir. La jutgessa va encarregar les proves en el marc de la instrucció del cas, que està a punt de finalitzar, però han donat negatiu.
El cos va determinar que l'altre investigat, Xavi Jiménez, sí que hauria participat en l'elaboració dels escrits, mentre que les restes d'ADN trobades a la roba que duia la víctima quan va ser assassinada sí que apunten a Laiglesia. Les parts tenen ara cinc dies per decidir si volen sol·licitar més proves abans de tancar definitivament la instrucció.
L'advocat de la família Jubany, Benet Salellas, ha explicat que l'acusació no presentarà més peticions de prova i esperen poder presentar l'escrit d'acusació en els pròxims dies. Tot i que no s'ha volgut avançar el seu contingut, la previsió és que s'adreci contra els dos únics acusats a hores d'ara, Laiglesia i Jiménez.
D'altra banda, els darrers dies, l'Audiència de Barcelona també ha desestimat un recurs d'Ana Echaguibel en què demanava que el seu sobreseïment del cas no fos provisional, com va resoldre la jutgessa de Sabadell, sinó que fos ja definitiu. L'Audiència manté el caràcter provisional del sobreseïment perquè veu "indicis de delicte", tot i que no tenen prou entitat, ara per ara, per formalitzar una acusació.
Santi Laiglesia, el principal sospitós
El 28 de novembre de 2025, la jutgessa va ordenar presó provisional comunicada i sense fiança per a Santi Laiglesia, 24 anys després dels fets. Així, va acceptar les peticions de la Fiscalia i l'acusació particular després que es negués a respondre les preguntes de la magistrada. Salellas assegura que, només amb la prova de la identificació de l'ADN de Laiglesia, n'hi ha prou per dur-lo a judici, sumat als elements indiciaris que no van ser suficients el 2005 i la Fiscalia apunta en la mateixa direcció.
La jutgessa, però, va decretar el passat 8 de gener la seva posada en llibertat gràcies al recurs presentat pel seu advocat i en contra dels arguments de la família de la víctima i de la fiscalia. Els magistrats consideren "controvertida" la qüestió que té com a objecte "la fiabilitat o la consistència" del nou informe d'ADN que va motivar la decisió de la jutgessa, per bé que opinen que la incriminació de l'acusat no resulta "ni irracional ni arbitrària". En canvi, consideren que la jutgessa de Sabadell no justifica prou el risc de fugida de Laiglesia, per la qual cosa adopten la decisió d'admetre el recurs de la defensa i deixar-lo en llibertat.
L'assassinat d'Helena Jubany, més a prop de resoldre's judicialment
Helena Jubany va morir assassinada amb 27 anys el 2 de desembre de 2001 a Sabadell. El cadàver va ser trobat sense roba i amb cremades, amb un fort cop al cap i diverses fractures. Des del primer moment, els investigadors van descartar la hipòtesi del suïcidi i els resultats de l'autòpsia ho van confirmar. Al cos hi havia restes d'una substància tòxica en dosis 35 vegades superiors a la normal. En el moment de precipitar-se, estava pràcticament en coma i no podia llançar-se ella sola.