Cas Helena Jubany: el jutge reobre la causa per a una de les investigades

Nou actor al cas Helena Jubany. La jutgessa ha decidit reobrir la causa contra Ana Echaguibel per la mort de la bibliotecària, 24 anys després dels fets i a molt pocs dies que prescrivís definitivament. Com en el cas de Santi Laiglesia, l'altre investigat, Echaguibel ja va ser investigada anys enrere, però les indagacions no van donar fruits i el cas es va acabar arxivant el 7 d'octubre de 2005, fa gairebé vint anys.
Ara, però, la jutgessa considera "l'escenari ha canviat" gràcies als avenços científics i als nous estudis d'ADN que s'han fet del cos i la roba de la víctima. En aquest sentit, l'auto de reobertura de la causa preveu també l'obtenció de mostres genètiques d'Echaguibel per si es poden "vincular" amb l'escena del crim.
El 2005, Ana Echaguibel va entrar a la presó com a còmplice d'assassinat, però va acabar posada en llibertat. El jutge va concloure que no existien prou indicis per imputar-li l'homicidi. Tanmateix, l’anàlisi dels registres de trucades dels implicats revela que des del dia que Helena Jubany va rebre el darrer anònim, el 8 d’octubre, fins al dia de l’assassinat hi ha almenys 17 intents de comunicacions telefòniques entre els números de Careta i Echaguibel.
A més, durant les recerques recents, els agents han aconseguit més mostres d'ADN del jersei de Jubany i detectar material orgànic d'altres perfils. Entre aquests, hi ha un perfil genètic complet d'una dona no identificada. La família Jubany ha demanat a la jutgessa que compari aquest perfil amb Ana Echaguibel.
Delaiglesia, citat a declarar
La notícia d'Echaguibel arriba una setmana i escaig més tard que la jutgessa instructora del cas sobre l'assassinat d'Helena Jubany hagi citat a declarar al principal investigat, Santi Laiglesia, davant el Jutjat de Primera Instància 2 de Sabadell el pròxim 26 de setembre. Així ho va ordenar després de conèixer-se l'última ampliació de l'informe biològic d'ADN practicat sobre el jersei que Jubany portava el dia en el qual va morir.
Tenint en compte que l'informe afirma que es va trobar un haplotip de cromosoma Y "que coincideix" amb el del principal investigat en la peça de roba, la instructora demana citar-ho per esbrinar amb quants homes relacionats per la via paterna pot compartir aquest haplotip.
La Fiscalia Provincial de Barcelona havia demanat la citació judicial de Laiglesia arran dels resultats positius de les proves d’ADN que podrien implicar alguns dels investigats en l'assassinat. A més, han demanat que es torni a obrir el cas contra una altra persona que ja no era investigada, per comparar el seu perfil genètic amb les noves dades.
En les últimes actualitzacions del cas el jutge va ordenar a la policia científica que elaborés una anàlisi comparativa genètica de restes del jersei d'Helena Jubany amb mostres d'ella mateixa i dels dos investigats que hi havia, Santi Laiglesa i Xavi Jiménez. També es va acceptar que s'examinés entre tot el material si hi havia alguna resta genètica femenina, que no fora de la víctima, però no ordenava que es comparés amb les dones investigades, una d'elles era Montse Careta, que es va suïcidar a la presó el 2002.
Ara, els nous resultats d'ADN han estat positius, és a dir, podrien aportar dades rellevants a causa de coincidències genètiques o proves que podrien implicar a alguns dels investigats després que l'última anàlisi de restes genètiques del 2023 del jersei de Jubany no coincidiren amb l'ADN de Laiglesa. Així i tot, no va ser descartat perquè hi havia indicis que havia participat en l'elaboració dels anònims que va rebre Jubany abans de morir.
Un crim que es remunta al 2001
Helena Jubany va morir la matinada del 2 de desembre de 2001, després de dos dies desapareguda. El seu cos va ser llençat des d'un terrat, completament nu i ple de cremades. La mort de la jove, a més, està envoltada de molts misteris. Tres mesos abans del crim, per exemple, Jubany va rebre dos anònims acompanyats de begudes adulterades amb somnífers.
Els principals sospitosos van ser amics de Jubany de l'entorn la Unió Excursionista de Sabadell, d'on la jove també era sòcia. A més, a l'edifici on es va trobar el cos hi havia el domicili de dos dels principals sospitosos, Montserrat Careta i Santi Laiglesia. Careta va arribar a entrar a la presó provisional com a possible autora de l'homicidi, però es va acabar suïcidant a la cel·la. Laiglesia va quedar lliure de responsabilitats, tot i que se'l va investigar, mai va arribar a ser detingut per aquests fets.