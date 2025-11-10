L'ADN d'una sospitosa del cas Jubany no coincideix amb el trobat al jersei de l'Helena

Una sospitosa del Cas Jubany, exculpada. L'informe de la Unitat Central d'Anàlisis Científiques de la Policia Nacional ha conclòs que l'ADN d'Ana Echaguibel, investigada per la mort d'Helena Jubany el desembre de 2001, no coincideix amb el 'nou' perfil genètic femení que es va trobar a la roba que duia la víctima el dia que la van matar. Amb Echaguibel exculpada, el següent pas en la instrucció del cas serà la declaració del 28 de novembre d'un dels principals investigats, Santi Laiglesia, de qui si s'ha trobat ADN al jersei de la víctima.
El cas va estar a punt de prescriure el 2021, però la família de Jubany va aconseguir que es reobrís la investigació. Laiglesia, la investigació contra el qual s'havia arxivat, ha tornat a entrar al radar judicial després que els avenços científics hagin permès trobar ADN seu a la roba que duia la víctima el dia dels fets. També n'hi havia d'una altra persona, per la qual cosa la magistrada va reobrir la causa contra Ana Echaguibel, també investigada en el seu moment, per esbrinar si és seu. Echaguibel va arribar a ingressar a la presó l'any 2002, com a sospitosa del crim, però la causa contra ella es va acabar arxivant per manca de proves. Les noves troballes havien permès tornar a investigar-la per "resoldre dubtes".
Amb tot, la família d'Helena Jubany considerem que "calia fer aquesta prova d'ADN per resoldre dubtes". En aquest sentit, els familiars de la víctima celebren que s'hagin dedicat "tots els mitjans necessaris" per esvair dubtes. També esperen que la instrucció permeti obrir judici contra Laiglesia i Jiménez per poder conèixer la "veritat" sobre el cas.
Cas Jubany: un cas reobert en temps de descompte
L'assassinat d'Helena Jubany va estar a punt de prescriure el 2021, quan anava a fer 20 anys dels fets i sense que s'hagués pogut portar cap sospitós a judici. La família, però va aconseguir que es reobrís la investigació, gràcies a noves proves extretes del disc dur de l'ordinador de la víctima.
Abans que el cas prescrivís, es va incloure a la llista d'investigats a Xavier Jiménez, un altre company de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), on Jubany tenia un bon cercle d'amistats. També d'aquest entorn eren les altres persones que en algun moment havien tingut la condició d'investigats: Santi Laiglesia, Ana Echaguibel i Montserrat Careta.
El 2022 van arribar les primeres troballes de les restes d'ADN del cos i la roba d'Helena Jubany. Ja des d'un primer moment, es va descartar la presència de restes de Jiménez, que té en la redacció dels anònims enviats a la víctima la seva principal prova de càrrec. La investigació va tornar a girar llavors contra Santi Laiglesia.
Així, el 2023 es va reobrir la causa contra el principal investigat d'aquest cas i després de diverses proves d'ADN, finalment es va poder confirmar la presència de restes a la roba de Jubany a finals de 2024. Un cop descartades Echaguibel i Montserrat Careta, una altra de les persones que va ser investigada i que es va acabar suïcidant a la presó, el cercle es tanca definitivament al voltant de Laiglesia i Jiménez.