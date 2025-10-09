09 de octubre de 2025

La jutgessa cita a declarar Santi Laiglesia el 28 de novembre per la mort d'Helena Jubany

Publicat el 09 d’octubre de 2025 a les 19:47
Actualitzat el 09 d’octubre de 2025 a les 19:49

La jutgessa que instrueix el cas de la mort d'Helena Jubany ha citat a declarar un dels investigats, Santi Laiglesia, el pròxim 28 de novembre a dos quarts de deu del matí al Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell, 24 anys després del succés.

El cas va estar a punt de prescriure el 2021, però la família de Jubany va aconseguir que es reobrís la investigació. Laiglesia, la investigació contra el qual s'havia arxivat, ha tornat a entrar al radar judicial després que els avenços científics hagin permès trobar ADN seu a la roba que duia la víctima el dia dels fets. També n'hi havia d'una altra persona, per la qual cosa la magistrada va reobrir la causa contra Ana Echaguibel, també investigada en el seu moment, per esbrinar si és seu.

 

 

