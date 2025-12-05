La jutgessa que investiga la mort d'Helena Jubany ordena una prova cal·ligràfica a Santi Laiglesia

La jutgessa que investiga el cas de la mort d'Helena Jubany ha ordenat que es faci una prova cal·ligràfica al principal sospitós del crim, Santi Laiglesia, que des de la setmana passada està en presó provisional i sense fiança. D'altra banda, ha citat a repetir diverses declaracions testificals que es podrien considerar invàlides pel moment en què es van dur a terme: el període tot just comprès entre la reobertura del juliol de 2020 i el nou arxivament ordenat per l’Audiència Provincial el març de 2021. Són noves diligències que ha demanat la fiscalia i la jutgessa ha acordat, segons han explicat fonts de la família.
Per la seva banda, l'advocat de la família, Benet Salellas ha sol·licitat que es prengui declaració a dos testimonis que van quedar pendents d'interrogar arran de l'arxivament ordenat per l'Audiència de Barcelona.
La família Jubany valora positivament l’acceleració de la fase d’instrucció, amb la voluntat d’avançar cap al judici i "amb l’esperança de poder arribar, finalment, a conèixer la veritat".
Santi Laiglesia, el principal sospitós
El passat divendres, 28 de novembre, la jutgessa va ordenar presó provisional comunicada i sense fiança per a Santi Laiglesia, 24 anys després dels fets. Així, va acceptar les peticions de la Fiscalia i l'acusació particular després que es negués a respondre les preguntes de la magistrada. Salellas assegura que, només amb la prova de la identificació de l'ADN de Laiglesia, n'hi ha prou per dur-lo a judici, sumat als elements indiciaris que no van ser suficients el 2005 i la Fiscalia apunta en la mateixa direcció.
Helena Jubany va morir assassinada amb 27 anys el 2 de desembre de 2001 a Sabadell. El cadàver va ser trobat sense roba i amb cremades, amb un fort cop al cap i diverses fractures. Des del primer moment, els investigadors van descartar la hipòtesi del suïcidi i els resultats de l'autòpsia ho van confirmar. Al cos hi havia restes d'una substància tòxica en dosis 35 vegades superiors a la normal. En el moment de precipitar-se, estava pràcticament en coma i no podia llançar-se ella sola.