Sabadell posarà en marxa la zona de baixes emissions el pròxim dilluns 15 de setembre

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) es posarà definitivament en marxa a Sabadell el pròxim dilluns 15 de setembre, en compliment de la normativa europea que obliga a les ciutats de més de 50.000 habitants a aplicar restriccions a la circulació dels vehicles més contaminants. Les sancions, però, no arribaran fins al dia 1 de desembre. La circulació dels vehicles més contaminants quedarà restringida al centre de la ciutat.
Concretament, es tracta de la zona compresa per plaça de Catalunya, ronda de Zamenhof, carrer de Vilarrúbias, carrers de Brujas, de l'Estació, del Marquès de Comillas i de Latorre, carretera N-150 (entre el carrer de Latorre i la ronda de Ponent) i la ronda de Ponent. La ZBE funcionarà de dilluns a divendres, en dies laborables, de 7.00 h a 20.00 h.
El control d'accés dels vehicles es durà a terme mitjançant un sistema de lectura automàtica de matrícules, a través de càmeres instal·lades al perímetre de la zona. La implantació de la infraestructura ha comptat amb el cofinançament dels fons europeus Next Generation.
Els vehicles que tinguin el distintiu ambiental B, C, ECO o 0 tindran via lliure per circular dins la ZBE sense necessitat de fer cap tràmit. Per aquells que no disposen de distintiu ambiental, la normativa també ofereix facilitats, com ara que puguin accedir a la ZBE fora del seu horari de funcionament, així com els caps de setmana i festius durant tot el dia. A més, disposaran de fins a 24 dies laborables a l'any per entrar i sortir de la ZBE sense restriccions horàries ni haver de fer cap tràmit específic.