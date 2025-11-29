Illa defensa que «la ronda Nord s'ha de fer i s'ha de fer bé, amb totes les garanties i els requisits»

"La ronda nord s'ha de fer i s'ha de fer bé, amb totes les garanties i requisits". El president del Govern, Salvador Illa, ha reivindicat el seu compromís amb la B-40 en una entrevista al Diari de Sabadell publicada aquest dissabte en què ha concretat que disposen de 200 milions d'euros de l'Estat per executar la inversió. "No llançarem la casa per la finestra, però la construirem amb tots els ets i uts", ha afirmat.
Illa ha defensat que la ronda Nord ha d'arribar a Granollers, però ha matisat que, amb els suports parlamentaris de què gaudeix, aquesta legislatura està obligat a centrar-se en el tram entre Terrassa i Sabadell. "Hem iniciat els estudis informatiu, ambiental i paisatgístic i hem nomenat un coordinador per a la infraestructura", ha detallat, alhora que ha previst que el 2028 hi hagi màquines construint la via.
Illa admet "capacitat de millora" amb els resultats del CEO
Preguntat per l'últim baròmetre electoral del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), Illa ha admès que el Govern té capacitat de millora, però també que va "pel camí correcte". "És una enquesta i continuem amb el pla de treball", ha dit. Ara bé, sobre el creixement d'Aliança Catalana, que segons el baròmetre empataria amb Junts com a tercera força al Parlament, ha descartat que l'extrema dreta tingui recorregut a Catalunya. "La nostra societat és inclusiva, oberta, integradora i acollidora", ha assegurat.
El concurs per construir els primers 22.000 habitatges públics s'obrirà a principis de 2026
Illa, ha explicat que "a principis del 2026" s'obrirà el concurs públic per construir els primers 22.000 habitatges públics promesos per l'Executiu, que vol arribar als 50.000 l'any 2030. Després de posar en marxa la comissió per estudiar la prohibició de la compra especulativa, Illa defensa que "una part de la societat no s'ha adonat de la dimensió del problema". "Vostè té diners i vol invertir? Per treure rendibilitat vagi a un fons d'inversió, no a l'habitatge turístic o el lloguer de temporada", diu.
Illa celebra el fracàs de l'opa del BBVA al Banc Sabadell
El president del Govern ha reivindicat que, "des del principi", va alertar que l'opa del BBVA era un plantejament "equivocat i molt arriscat". "No era un projecte que servís per millorar la societat", ha reblat. En aquest sentit, ha afirmat que el fracàs de l'opa és un "missatge a favor d'una Espanya plural i diversa, perquè el Banc Sabadell és una entitat financera rellevant que no té el centre de decisió a Madrid".