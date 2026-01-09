Un terratrèmol nocturn desperta veïns del Vallès

La matinada de divendres s'ha produït un terratrèmol a la zona del Vallès que ha registrat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i han presenciat alguns veïns i veïnes que s'han despertat en mig de la foscor, concretament vora tres quarts de sis. Afortunadament, l'incident sísmic no ha tingut cap efecte negatiu ni en persones ni en cap material físic.
Les primeres estimacions del fenomen indiquen que es tracta d'un terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala sismològica de Richter, i el nucli d'aquest s'ha registrat en les coordenades 41,53 N i 2,08 E, a Sant Quirze del Vallès, però també es poden haver notat moviments a Terrassa, Sabadell, Matadepera, Castellar del Vallès, Viladecavalls, Rubí, Sant Cugat, Ullastrell, Badia del Vallès i Polinyà.
Sense danys humans ni materials
Fins ara, tot i que hi hagi veïns que hagin despertat en mig de moviments, des de l'ICGC asseguren que no s'ha rebut cap avís per un dany humà o material. Però informen que se segueixi fent el monitoratge en temps real a través dels equips geològics.
Aquest moviment sísmic marca un precedent al centre de Catalunya, ja que mai abans s'havia registrat un igual en aquesta zona. Pel que fa a tot el territori català, el passat 7 de novembre se'n va registrar un de menor força, va ser a l'Alt Pirineu i d'una magnitud de 2 sobre l'escala de Richter -menor del que s'ha viscut aquest divendres-. Per trobar un terratrèmol de majors proporcions a Catalunya cal remuntar-se el gener de 2025, quan també a l'Alt Pirineu es va registrar un de 3,7 sobre l'escala de Richter.
Monitoratge constant
Els moviments sísmics lleus o moderats a Catalunya no són res de nou. Tot i no ferir persones ni deixar danys materials, sí que els habitants propers al sisme poden notar moviments i una certa sacsejada. Tot i això, l'ICGC manté una xarxa sistemes tecnològics arreu del territori per registrar analitzar possibles alteracions, de la mateixa manera que vigilen si existeixen certs patrons o repeticions per tal d'alerta d'alguna situació de risc o perillosa dins de Catalunya.