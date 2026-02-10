Renfe tira de l'autocar de la Unió Esportiva Castellar per portar passatgers de l'R4

Fins a les nou del matí no ha sortit ni ha arribat cap tren de la línia R4 a Manresa malgrat que les pantalles de l'estació indicaven horaris de sortida. Els usuaris que a primera hora del matí arribaven a l'estació de la capital del Bages es dirigien cap als autobusos alternatius, que surten cada mitja hora. La sorpresa ha estat que un dels busos facilitats per Renfe era el de la Unió Esportiva Castellar, l'equip de futbol sabadellenc. Es desconeix si el club ha cedit l'autocar a Renfe o ha estat l'operador ferroviari qui l'ha sol·licitat. En tot cas, alguns usuaris s'hi han pujat per poder arribar al seu destí.
La Paula i la Berta són dues estudiants universitàries que cada dia van a Terrassa. No els ha sorprès la situació d'aquest dimarts i, de fet, asseguren que es fien més del transport alternatiu per carretera. "Estem molt més contentes amb el servei de bus que amb el tren, perquè, com a mínim, ens podem fiar dels horaris. El bus és més puntual", han explicat. També ho creu la Marina, que admet que per a ella ara mateix és més còmode anar amb l'autobús perquè és més "fiable". Tot i això, espera que la situació es normalitzi aviat, ja que amb el transport alternatiu se li allarga molt més el trajecte fins a Terrassa.
La Sílvia és una usuària esporàdica de la línia. Aquest dimarts ha decidit anar a l'estació de l'R4 per agafar un tren i dirigir-se a Barcelona, però només arribar l'han redirigit al bus. Un cop a dins de l'autocar, però, els usuaris han quedat desconcertats perquè els han fet baixar i agafar-ne un altre. El mateix li ha passat a la Gemma, estudiant en pràctiques. "He arribat al tren i he vist que tothom marxava cap al bus i els he seguit perquè haig d'arribar a Terrassa tant sí com no", ha exposat.
Renfe, sense informació
L'afectació a la línia és derivada, segons Renfe, a les conseqüències de la "desconvocatòria de vaga". Segons la companyia ferroviària, el servei funciona aquest dimarts al matí amb el 80% de l'oferta programada i assegura que s'estan produint "afectacions" a totes les línies amb la supressió d'alguns trens.
De fet, a preguntes dels passatgers, els mateixos informadors no saben respondre si acabarà passant algun tren o no per Manresa al llarg del dia. I entre els usuaris plana la resignació. "Esperarem. I si passa un tren, agafarem el tren, i si no passa, doncs l'autobús", ha explicat a l'ACN en Marcelino.