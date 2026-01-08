Surt de la presó l'acusat d'assassinar Helena Jubany

Gir de guió. L'Audiència de Barcelona ha decretat la posada en llibertat de Santi Laiglesia, principal acusat d'assassinar Helena Jubany. Així, Laiglesia ha sortit aquesta tarda de la presó gràcies al recurs presentat pel seu advocat i en contra dels arguments de la família de la víctima i de la fiscalia, segons ha avançat La Vanguardia. Laiglesia estava internat des del darrer 28 de novembre quan la jutgessa instructora del cas va ordenar presó provisional comunicada.
Els magistrats consideren "controvertida" la qüestió que té com a objecte "la fiabilitat o la consistència" del nou informe d'ADN que va motivar la decisió de la jutgessa, per bé que opinen que la incriminació de l'acusat no resulta "ni irracional ni arbitrària". En canvi, consideren que la jutgessa de Sabadell no justifica prou el risc de fugida de Laiglesia, per la qual cosa adopten la decisió d'admetre el recurs de la defensa i deixar-lo en llibertat.
Així doncs, Santi Laiglesia queda en llibertat provisional a l'espera de la possible celebració d'un judici que encara no s'ha confirmat. La jutgessa va justificar la presó provisional després de constatar elements "clarament incriminatoris contra ell", que podia "optar per fugir" o "pressionar o influir a testimonis del cas que hauran de declarar pròximament.
Els indicis de criminalitat no es discuteixen
El sospitós principal del cas ja va estar imputat quan van passar els fets, però 24 anys després, les noves tècniques científiques han permès detectar ADN seu a la roba que duia Jubany el dia que va ser llençada daltabaix del terrat d'un edifici de Sabadell.
L'advocat de la família d'Helena Jubany, Benet Salellas, subratlla, precisament, que la decisió de l'Audiència no discuteix "en cap moment" que hi ha "indicis de criminalitat" contra Laiglesia, alhora que subratlla que els magistrats remeten la discussió sobre la prova de l'ADN a la fase d'enjudiciament.
Sobre el risc de fugida, l'argument que ha motivat l'alliberament de l'acusat, Salellas destaca el fet que l'Audiència ha considerat que en un expedient en què han transcorregut 25 anys i en què l'investigat -amb família i feina- ha comparegut puntualment sempre que se l'ha cridat, aquest risc és "menor" i "no pot justificar" la privació de llibertat. Però recorda que els magistrats han imposat altres mesures cautelars a Laiglesia com l'entrega de passaport i les compareixences mensuals.