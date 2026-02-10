Rodalies recupera el 80% del servei previst amb el retorn dels maquinistes

Els maquinistes han complert la seva part de l'acord amb el Ministeri de Transports per desconvocar la vaga ferroviària i han tornat a la feina aquest dimarts, amb la recuperació del 80% del servei previst de Rodalies a primera hora. Són dades de Renfe, que ha avisat que el 20% encara per recuperar respon a problemes operatius derivats del poc marge de temps entre l'acord i l'obertura de la circulació, amb trens encara per arribar al punt d'inici del trajecte o conductors a l'espera d'instruccions. A banda, hi ha sindicats minoritaris, com la CGT, que continuen en vaga.
El 21è dia consecutiu amb el servei alterat, els usuaris han confirmat les xifres de Renfe a les principals estacions de Catalunya. Han coincidit a descriure una "millora clara" respecte al dilluns d'aturada, tot i petits retards. Si bé, l'afluència de viatgers encara no s'ha recuperat i n'hi ha molts que no han recuperat la confiança i han continuat optant per mitjans de transport alternatius.
Si bé, hi ha hagut supressions d'alguns trens amb incidència especialment a l'R1, l'R4 i l'R2 sud, que és la que ha acumulat més retards. D'altra banda, Rodalies ha continuat funcionant amb trams tallats que es cobreixen amb autobusos per carretera. Això passa a l'R15, l'R4, l'RL4, l'R7, l'R8 i l'R3.
Al seu torn, el comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, no descartava aquest dilluns a la nit "algun incompliment" per part de maquinistes que es posicionen en contra de l'acord amb Transports. S'han pres mesures per tenir maquinistes de reserva perquè, si hi ha algun incompliment, puguem esmenar-ho ràpidament", va avisar en una entrevista a 3Cat, tot i que les pitjors previsions no s'han complert, finalment.
L'acord amb els maquinistes per posar fi a la vaga
Els sindicats CCOO, UGT i Semaf van tancar un acord amb el Ministeri de Transports el migdia d'aquest dilluns, el primer dia de la vaga que havia de durar fins dimecres, per desconvocar-la. Després d'una trobada de quatre hores, els representants dels treballadors van tancar un pacte "històric" amb Puente al voltant de la petició de més personal i d’inversions en manteniment i seguretat.
“Hem arribat a un acord de desconvocatòria que creiem que és històric per al ferrocarril”, va explicar el secretari general de Semaf, Diego Martín, en sortir de la trobada. Tal com va ressaltar, el pacte inclou la millora de la inversió en infraestructures i seguretat, així com la contractació de més personal. “Parlem de molts milions”, va afegir, abans de destacar que l’acord és extens i que s’ha d’explicar bé a treballadors i ciutadania.
Entre d'altres, l'acord estableix la creació de 50 places noves d'estructura, que inclourà dues noves subdireccions generals "i els comandaments intermedis necessaris". Per a Adif en concret, es pacta tramitar una taxa de reposició específica de 2.400 places addicionals a la taxa ordinària, així com la tramitació d'un nou conveni de finançament per al termini 2026-2030, amb una despesa en manteniment per al 2026 de 861 milions d'euros. Aquesta xifra s'ha d'anar incrementant fins a assolir una despesa en l'últim any del quinquenni de 1.179 milions. Per al grup Renfe, es pacten 1.200 contractes addicionals repartits entre els diferents col·lectius.
Transports s’ha sumat a la posició dels sindicats i també l'ha qualificat d’“històric” per les millores que incorpora a un sector ferroviari sacsejat darrerament pels accidents d’Adamuz (Còrdova) i Gelida. “Subscrivim plenament les declaracions dels representants dels treballadors per validar aquest important acord”, van ressaltar fonts del govern espanyol poc després del final de la reunió.
Els efectes de la jornada de vaga dels maquinistes
Segons Renfe, la jornada de vaga d'aquest dilluns ha afectat la sortida del 42% dels trens previstos en els serveis mínims a Rodalies. És a dir, més de la meitat dels trens no van sortir en el primer matí de vaga del sector ferroviari. Fonts sindicals xifren el seguiment de l'aturada en el 45,2%, però matisen el percentatge assegurant que "molts" empleats estan assignats als serveis mínims. Als tallers, el seguiment ha estat del 35%. Semaf, sindicat majoritari entre els maquinistes, enfila el percentatge fins al 100% a tot l'Estat i justifica que els trens de serveis mínims que no han sortit ho han fet per errors organitzatius.