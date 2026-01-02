Aquestes són les carreteres amb més accidents mortals de Catalunya el 2025

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que aquest 2025, entre l’1 de gener i el 31 de desembre, 144 persones han mort en 136 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida 136 persones en 123 sinistres mortals i en aquest sentit, enguany s’ha registrat un 6% més de morts a les carreteres catalanes.
Si ho comparem amb el 2019 (any de referència per al compliment d’objectius), quan van morir 175 persones en 161 sinistres, la reducció de la sinistralitat és del 18%. És una davallada important, tot i que lleugerament per sota del 20% de reducció fixat en el Pla de Seguretat Viària 2024-2026.
Pel que fa a les vies, les carreteres que han acumulat més morts són l’AP-7 (17), l’N-II (11), la C-58 (9) i l’A-2 (8), malgrat que, en general, es manté la dispersió en la sinistralitat de la xarxa viària. La C-12, l’N-340 i la C-31 han registrat enguany 4 morts i la C-25, la C-32, la C-17, la GI-555 i la C-16, 3 respectivament.
Enguany s’han registrat 861 ferits greus, una xifra superior als 807 del mateix període de l’any passat. El mes de desembre s’ha tancat amb 11 víctimes mortals. D’altra banda, de les 144 víctimes mortals d’aquest 2025, 114 eren homes i 30, dones, i quant als ferits greus, la proporció és similar, en la qual el 75% són homes i el 25%, dones.
Vulnerables, 4 de cada 10 víctimes
Les víctimes mortals de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes) representen el 43% del total de finats per accidents de trànsit. En aquest sentit, 45 eren motoristes, 12 vianants i 5 ciclistes. Els motoristes són el col·lectiu amb més morts (45) i suposen el 31,25% del total de víctimes, tot i que n’ha mort un menys que l’any passat. Pel que fa a vianants (12), n’han mort dos més en comparació amb el 2024.
Davant aquesta sinistralitat dels col·lectius més fràgils, l’SCT fa una crida a motoristes, vianants i ciclistes a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, i a la resta d’usuaris, respecte i prudència per reduir les víctimes d’aquests col·lectius. La resta de finats viatjaven en turisme (63), vehicle pesant (10) i furgoneta (8). Quant al tipus d’accidents, d’entre els 134 sinistres mortals hi ha 44 accidents simples, 37 xocs frontals, 20 col·lisions laterals, 13 encalços i 12 atropellaments.
Augmenten les víctimes mortals entre els joves
Pel que fa a l’edat de les víctimes mortals, tot i que la franja que registra més defuncions és la de 55 a 64 anys, amb 27 persones mortes —la mateixa xifra que l’any passat—, cal destacar l’augment de víctimes mortals entre els grups poblacionals més joves. En aquest sentit, enguany 51 persones menors de 35 anys han perdut la vida a les carreteres catalanes, fet que representa el 35% del total de morts, és a dir, 12 més que l’any passat (39). En concret, s’han registrat 24 víctimes mortals en la franja d’edat de 15 a 24 anys, 25 en la de 25 a 34 anys, 18 en la de 35 a 44 anys, 21 en la de 45 a 54 anys, 27 en la de 55 a 64 anys, 20 en la de 65 a 74 anys i 2 en la de 0 a 14 anys.
Si s’analitzen les morts segons el tipus de dia de la setmana, 64 s’han produït en dies feiners, mentre que les altres 80 han tingut lloc en cap de setmana o en el marc d’operacions especials de trànsit.
La sinistralitat viària ha augmentat a les demarcacions de Barcelona i Lleida
A Barcelona, 65 persones han perdut la vida a les carreteres, 10 més que el 2024, fet que representa un increment del 17% dels accidents mortals en aquesta demarcació, tot i que hi ha un descens del 20% respecte al 2019. D’aquest total, 30 de les víctimes mortals eren motoristes. Les comarques amb més defuncions són el Vallès Occidental (12), el Vallès Oriental (9), el Baix Llobregat (8) i el Maresme (8).
La demarcació de Tarragona registra enguany 30 morts, 3 menys que l’any passat i acumula una reducció del 25% en comparació amb el 2019. Les comarques amb més víctimes fins ara són el Baix Camp (7) i el Tarragonès (6), mentre que l’AP-7 acumula 11 morts en aquesta demarcació. A Tarragona, també s’han registrat 7 de les 10 víctimes mortals de vehicles pesants.
Pel que fa a la resta de demarcacions, s’han comptabilitzat 27 víctimes mortals a les carreteres lleidatanes, una més que el 2024. El Segrià és la comarca lleidatana i de tot Catalunya amb més morts, amb un total de 15 víctimes mortals per accidents de trànsit.
Finalment, Girona enguany ha registrat la mateixa xifra que l’any anterior, un total de 22 víctimes mortals en via interurbana i respecte al 2019 experimenta una reducció del 18,5%. La comarca gironina amb més finats és la Selva, amb 8, seguida de l’Alt Empordà, amb 7.