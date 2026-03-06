Detenen un home a Barcelona investigat per cinc robatoris violents comesos en 48 hores

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys aquest divendres a la tarda al districte de l'Eixample de Barcelona per haver comès cinc robatoris violents en les últimes 48 hores en aquesta ciutat i a l'Hospitalet. Segons els Mossos, en el moment de la detenció l’home portava una arma de foc simulada. La detenció l'han fet agents de la unitat de robatoris Fura a les sis de la tarda. Aquesta secció policial es va activar arran de diverses denúncies rebudes des d'ahir. Els fets estan sota investigació i el detingut ha estat traslladat a dependències policials, on es formalitzarà la imputació per diversos delictes de robatori amb violència i intimidació. \r\n