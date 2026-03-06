La xarxa ferroviària continuarà amb més de 200 limitacions temporals de velocitat la setmana vinent

Sense normalitat a les vies. La xarxa ferroviària catalana seguirà tenint més de 200 limitacions temporals de velocitat (LTV) la setmana vinent, segons es desprèn del Document Setmanal de Limitacions Temporals de Velocitat que elabora Adif i al qual ha tingut accés l'ACN. En concret n'hi haurà 218, set menys de les que hi ha hagut aquesta setmana, i que representaran restriccions en 188 quilòmetres -vuit més que aquests darrers dies-.
La principal novetat és a l'RL4 entre Calaf i Manresa, on s'aplicaran cinc noves restriccions, fet que farà que els maquinistes hagin de circular a 50 km/h durant nou quilòmetres. La notícia positiva és s'ha habilitat la segona via del túnel de Rubí per al pas de trens, si bé ho hauran de fer a 50 km/h mentre segueixen les obres. Les noves restriccions a l'RL4 se sumen a les que ja hi ha en vigor des de fa setmanes entre Tàrrega i Cervera, i especialment entre Cervera i Calaf, on durant més de 6,5 quilòmetres els trens han d'anar a 50 km/h. Tot plegat fa que els temps de viatge per als passatgers s'incrementi.
Tot i que en el còmput total hi ha set trams menys respecte la setmana anterior (de 225 a 218), Adif ha afegit 15 trams nous amb Limitació Temporal de Velocitat (LTV) a la llista. Principalment això passa perquè en alguns segments s'han fet obres que han fet que la limitació se suprimeixi, però per altra banda s'han afegit noves LTV en detectar-se noves patologies. Fa uns dies, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va assegurar que el conjunt de la xarxa estaria "pràcticament" operativa per aquestes dates i que a l'abril s'hauran eliminat totes les limitacions temporals de velocitat, que s'anirien retirant "progressivament". Algunes de les restriccions porten vigents des de fa anys.
Barcelona, la demarcació amb més restriccions
Per demarcacions, Barcelona és la que més trams amb restriccions acumularà a partir de dilluns, amb 97, sis menys que aquesta setmana. La segueix Tarragona, amb 70. D'aquestes, 36 són entre Riba-roja d'Ebre i Sant Vicenç de Calders, si bé en el tram entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders hi ha en marxa uns treballs de millora a les vies i al túnel de Roda de Berà que en dificulten l'operativitat. Per la seva banda, Girona en sumarà 35, dues més que en els darrers dies, mentre que Lleida es manté en les setze.
En altres situacions, algunes LTV consecutives s'uneixen en una única o simplement es modifica la velocitat de pas estipulada, a mesura que les obres de manteniment evolucionen. Per exemple, a la línia R1, entre Maçanet-Massanes i Blanes, a partir de dimarts entrarà en vigor una nova LTV de quasi 2 quilòmetres on s'haurà de circular a 70 km/h. Aquesta restricció substituirà quatre LTV que fins ara han estat vigents en el mateix tram on fins ara els trens havien d'anar com a màxim a 30 km/h. En aquest mateix tram, a més, a partir de dimecres s'eliminaran dues limitacions un cop han finalitzat les obres de millora en dues trinxeres.
Document Setmanal de Limitacions de Velocitat
El Document Setmanal de Limitacions de Velocitat és d'àmbit estatal i s'adreça a les persones que treballen d'una manera o una altra a la xarxa ferroviària. Hi apareixen les afectacions que obliguen els maquinistes a reduir la velocitat, a quina velocitat s'ha de circular i els motius de la incidència. En ocasions són llocs puntuals i concrets, però en altres són trams d'alguns quilòmetres. Entrarà en vigor dilluns que ve però l'administrador ferroviari ja l'ha enviat al personal que treballa a la xarxa. Cada setmana s'hi afegeixen o treuen trams en funció de l'estat de la xarxa i de les reparacions que s'hagin dut a terme. En cas que durant la setmana s'hagi d'establir alguna nova LTV, es notifica individualment al personal implicat i s'afegeix al document en la següent edició.