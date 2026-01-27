El nou pla de Rodalies: promeses de diners i manteniment després del caos

Estat i Generalitat han presentat aquest dimarts, quan sembla que comença a remetre la crisi ferroviària de la darrera setmana, el nou pla de Rodalies per als anys 2026-2030. Després del caos dels darrers dies, el nou pla, que defineix les actuacions que es faran a la xarxa ferroviària els pròxims cinc anys, inclou 1.691 milions d'euros més, una xifra que representa un increment del 26% respecte del que estava previst inicialment. Si s'acaba executant, suposarà més de 8.000 milions d'euros destinats a Rodalies entre 2020 i 2030. Segons han explicat els responsables del Departament de Territori i del Ministeri de Transports, el nou pla prioritzarà el manteniment de la infraestructura (el doble dels previstos en els cinc primers anys) i crearà un programa nou amb noves vies d'estacionament i tallers per estacionar els 53 nous trens de Rodalies que s'han comprat i arribaran després de l'estiu.
El nou pla -una allau de xifres en milions d'euros i un punt caòtic- se centra a injectar més diners al manteniment de la xarxa ferroviària -el Govern ha assenyalat Adif per no haver-ne tingut prou cura-, que dobla la seva assignació respecte de l'últim quinquenni. En total, es destinen 2.243 milions d'euros a aquest programa, dels quals 1.340 milions estan previstos en aquest nou quinquenni. La prioritat de la Generalitat és aconseguir que tots els diners previstos tinguin uns nivells d'execució raonables i, sobretot, que les obres es facin ràpidament. "L'actualització és imprescindible i busca millorar de manera estructural les Rodalies per tenir uns estàndards d'eficiència i qualitat que mereixem com a país", ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha admès que el sistema "no ha estat a l'altura", però que les dècades de manca d'inversió s'estan "revertint". "És un esforç inversor sense precedents", ha remarcat.
Paneque ha admès la infraestructura de Rodalies arrossega dèficits estructurals i pateix també els efectes del canvi climàtic. El pla, doncs, "és una resposta concreta i ambiciosa" per corregir tot això. "Afrontem la desinversió estructural i la posada a punt", ha afirmat. En les darreres hores, fruit de les negociacions amb ERC, s'ha pactat incrementar els diners del pla de Rodalies i destinar-los, sobretot, a l'àrea de manteniment. Així, dels 1.691 milions addicionals, més de la meitat es destinen a tenir cura de la infraestructura i a la reposició d'actius, vulnerables després d'anys de manca d'inversió. Sigui com sigui, per "mantenir i modernitzar" la infraestructura, es preveuen 287 actuacions noves, que inclouen per exemple intervencions per evitar despreniments com el que va provocar l'accident de l'R4 a Gelida, també instal·lacions de seguretat o telecomunicacions o sobre les vies.
El pla preveu actuacions en la informació i també en les estacions, que Paneque ha definit com la "porta d'entrada" a Rodalies. Es preveuen noves estacions i remodelacions, amb una inversió prevista de 740 milions d'euros. D'aquests, 500 milions es destinaran a la remodelació de Sants, a l'estació de la Sagrera, a la intermodal del Camp de Tarragona o a l'estació del Circuit de Catalunya Montmeló, entre d'altres.
Més espai per estacionar els nous trens
El pla s'articula en quatre grans objectius. La prioritat és guanyar fiabilitat, però també es busca més qualitat en el servei, amb millores sobretot en l'àmbit de la informació. Es preveuen inversions en informació a temps real, digitalització del sistema o en les estacions, o en la renovació de la flota de trens per millorar la capacitat i el confort en el viatge. El tercer objectiu és la capacitat, per tal que Rodalies sigui capaç d'absorbir la demanda. La xarxa, actualment, està pensada per una Catalunya de sis milions de persones, però el país ja supera els vuit milions. El pla també incorpora un nou projecte, per estacionar i reparar els nous trens, que necessitaran més infraestructura. Part dels recursos addicionals (uns 600 milions) es destinen, precisament, a aquesta qüestió.
"El pla no solucionarà tots els problemes d'un dia per l'altra, però és una aposta clara que necessita temps", ha dit, i ha remarcat que és un "canvi de ritme" respecte del que s'havia fet les últimes dècades. La consellera ha defensat que cal "modernitzar" Rodalies perquè sigui pedra angular del transport a Catalunya, i per això ha defensat que cal fer un "pas endavant" en aquesta direcció, i ha agraït al Ministeri de Transports que també ho tingui com a prioritat. Alhora, ha demanat "unitat" a les formacions polítiques catalanes -molt crítiques amb la gestió de Paneque els darrers dies- per defensar aquest pla d'inversions.
Un 77% d'execució entre 2020 i 2025
Els dos governs han escenificat el compromís amb Rodalies després d'una setmana de desgavell ferroviari. Han tret pit del bon percentatge d'execució pressupostària de l'últim quinquenni per mirar de contrarestar una de les crítiques dels darrers dies. Segons les dades que han presentat, entre el 2020 i el 2025 s'ha executat el 77% dels diners previstos, que són 2.666 milions d'euros d'una previsió de 3.462 milions. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha fet balanç i ha insistit en les bones dades d'execució, adjudicació i licitació. "Volem demostrar que les obres d'alta velocitat són importants, i avancen, però que volem impulsar el pla de Rodalies perquè el 2030 puguin estar els 8.000 milions tots en marxa i una bona part executats", ha reblat Santano.
Paneque també ha insistit en el balanç i ha reivindicat el 77% d'execució pressupostària i el 81% de pressupost adjudicat (d'un objectiu de 5.182 milions), però ha dit que "hi ha marge de millora". En tot cas, ha dit que demostra "l'acceleració" respecta d'etapes anteriors i fer "un salt endavant" en Rodalies. "És una prioritat els últims anys", ha dit. Malgrat no estar en la situació "desitjada", la consellera ha insistit en la voluntat política dels governs català i espanyol, i ha posat en valor la feina feta per ERC en l'anterior Govern, i també en les negociacions amb el govern espanyol de cara al pla per als pròxims cinc anys. "És el compromís més gran en diners que ha tingut Rodalies fins ara", ha afirmat, ha agraït la "implicació" dels republicans.