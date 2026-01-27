El Govern preveu recuperar la «normalitat» a Rodalies dilluns vinent

Quan fa una setmana de l'accident de Gelida, que ha comportat una greu crisi de mobilitat a Catalunya amb diverses aturades del servei de Rodalies, els trens tornen a circular amb certa normalitat i el Govern preveu que la "normalitat" es recuperi de cara a dilluns vinent. És a dir, tornar a la situació d'abans de la crisi. Fins llavors, es continuarà treballant en els 29 punts que ha detectat Adif que calen actuacions urgents i el servei s'operarà tal com es va anunciar diumenge al vespre. Durant el cap de setmana, s'anirà reprenent el servei en alguns punts i, a partir de dilluns, es preveu un servei "normal" amb l'excepció del punt de l'accident de l'R4 a Gelida i a l'R3, on hi haurà plans de transport alternatius.
Paneque no ha volgut furgar més en la mala gestió de Renfe i Adif, i no ha demanat més dimissions després de la sortida del director de Rodalies i d'un responsable de manteniment d'Adif. Sí que ha dit que el Govern només estarà satisfet quan Rodalies "funcioni" i "cadascú assumeixi la seva part de responsabilitat". Paneque ha negat cap pacte amb el Ministeri de Transports sobre qui s'havia de cessar, però ha donat per bons els noms que ha decidit Renfe i Adif. En tot cas, ha dit que "això no s'arregla portant els operadors als tribunals", com ha reclamat Junts. "Rodalies s'arregla amb treball, rigor i inversions", ha dit, i tampoc ha volgut concretar si, en un futur, Rodalies de Catalunya hauria de deixar de dependre de Renfe.
I un punt de millora clara és el de la comunicació i la coordinació. "En l'àmbit de la informació o estem als nivells que volíem, hi hem de seguir insistint", ha dit Paneque. La consellera ho ha justificat, en part, pel fet que quan es prenien les decisions eren hores "difícils" per fer arribar la informació -algunes reunions van acabar de matinada-. En aquest sentit, ha explicat que s'ha començat a fer servir la base de dades de l'ATM per poder donar "informació massiva", però ha recordat que no es pot fer servir el sistema ES-Alert perquè no està pensat per informar de problemes a Rodalies, sinó que va vinculat a Protecció Civil. La consellera ha admès que han fallat les pantalles, la megafonia o l'aplicatiu, però ha dit que cal continuar "treballant i insistint".
Tampoc ha funcionat la coordinació, tot i que es va acordar una oficina tècnica amb l'Estat per millorar-la. "Hi ha hagut elements que no han funcionat", ha indicat la consellera. També ho ha confirmat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que s'ha compromès a posar "els mecanismes necessaris" perquè el diàleg entre Ministeri de Transports, Renfe, Adif i Generalitat sigui "millor". La consellera ha descartat que des del Departament s'hagi d'assumir "cap mena de responsabilitat" en aquest sentit. I més enllà dels "recursos addicionals" que s'han posat sobre la taula, ha dit que la feina del Govern passa per pressionar els operadors perquè facin la feina que toca.
Descarta dimitir per la gestió de la crisi
Paneque és al punt de mira de l'oposició per la gestió de la crisi. ERC i Junts, entre més, n'han demanat la dimissió, però això no passarà, si més no ara com ara. "Em trobo amb les mateixes forces i energies per resoldre la qüestió de Rodalies, tornar a l'escenari de normalitat, i continuar treballant per tenir un servei a l'alçada", ha indicat. Tot i admetre les crítiques, i assegurar que incorporarà aquelles propostes que permetin una millora, la consellera ha dit que "ara no pertocava" utilitzar la crisi "políticament". A partir d'aquest dimecres, la consellera haurà d'entomar preguntes de l'oposició mentre es concreta quan ha de comparèixer al Parlament. El 5 de febrer tindrà cita a la comissió d'Interior, juntament amb Parlon, per donar explicacions.