Estat i Generalitat diuen que Rodalies es reprendrà de manera parcial aquest dilluns

Rodalies es reprendrà de manera parcial aquest dilluns. Així ho ha detallat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, aquest diumenge la tarda en una compareixença al costat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Funcionaran l'R1, excepte el tram de Blanes a Maçanet-Massanes; l'R2 funcionarà amb normalitat tota la línia; l'R3 funcionarà amb busos, perquè es troba tallada per les obres de desdoblament des de Montcada fins a la Garriga, i s'amplia fins a Puigcerdà; l'R4 funcionarà de Terrassa a Martorell, de Martorell a Sant Sadurní amb bus, i de Sant Sadurní a Sant Vicenç de Calders amb tren. "Les línies de més demandes, que concentren uns 300.000 usuaris, es mantenen amb una operativa de pràcticament tot el recorregut", ha dit Paneque.
Pel que fa a la resta de línies, la línia R7 ja estava tallada i no funcionarà; l'R8 funcionarà normal; l'R11 de Barcelona a Figueres normal, i fins a Portbou amb bus. Els regionals del sud funcionaran amb normalitat: l'R15 fins a Reus, i fins a Riba-roja amb bus; l'R16 i l'R17 funcionaran completament. L'R13 i R14 funcionen de Vinaixa a Lleida i, es fan serveis amb autobús. Per les afectacions a Lleida i Tarragona es faran quatre nous serveis Avant entre Lleida i Barcelona amb aturada a Camp de Tarragona. L'RL3 funciona amb normalitat, RL4 amb busos i l'objectiu és obrir aviat el tram Terrassa a Manresa. Santano ha dit que està garantit que els maquinistes aniran a treballar, no com dijous passat, perquè els sindicats han singat un document amb Adif que acredita la seguretat de la via.
Els dos dirigents s'han conjurat perquè la crisi d'aquests dies "no es torni a produir". Paneque ha destacat la feina feta les últimes hores i ha agraït la feina "a contrarellotge" que han fet els equips de Renfe i Adif, en coordinació amb els equips del Departament de Territori. "L'únic objectiu ha estat poder reprendre el servei de Rodalies com més aviat millor i amb seguretat", ha dit la consellera, que ha admès que "aturar un servei públic com Rodalies no és una decisió fàcil".
Els plans de contingència, fins dimecres
Els plans de contingència continuaran fins dimecres. Així, hi haurà un reforç amb 150 autobusos interurbans i es reforcen els informadors amb 255 torns, 510 persones a totes les estacions. La Generalitat ha contractat 102 informadors addicionals i es mantenen els 20 informadors que va posar l'Ajuntament de Barcelona quan va esclatar la crisi. A això cal sumar un increment de la freqüència de Ferrocarrils en hores punta, l'aixecament de la barrera dels Túnels del Garraf i la suspensió de la zona de baixes emissions a Barcelona.
Paneque ha dit que bona part dels problemes s'expliquen per la manca d'inversió històrica per part de l'Estat a Rodalies, però ha recordat que això està canviant amb el govern del PSOE, i ha instat l'executiu espanyol a continuar invertint en les infraestructures catalanes. També ha remarcat, però, que el temporal dels darrers dies han agreujat la situació. En tot cas, ha dit que Rodalies és una prioritat des de fa temps -ja amb ERC al Govern- i ha dit que s'estan assolint xifres d'inversió "mai vistes". "Cal unitat dels grups parlamentaris catalans per continuar en aquest camí", ha dit. Paneque ha dit que el Govern "afronta la situació" i "dona la cara". "No ens trobaran en el soroll", ha dit, en referència a les crítiques dels darrers dies.
Adif garanteix actuacions d'urgència a Rodalies
El secretari Santano ha admès que hi ha hagut problemes de coordinació però que han de quedar "en l'àmbit intern", i ha demanat centrar-se a resoldre els problemes. Santano, màxim responsable d'Adif, gestor de la infraestructura ferroviària, ha detallat que s'han mobilitzat 150 persones, i a partir de dilluns n'hi haurà 180 més. "En total, 330 persones han estat i estaran treballant per resoldre els problemes ferroviaris a Catalunya", ha explicat. El protocol d'Adif s'ha "extremat" per tal de fer inspeccions amb experts en punts de risc als entorns ferroviaris. S'estan inspeccionant 69 punts de risc mitjà-alt i alt. En 23 punts s'està actuant de manera urgent per la situació excepcional, per exemple en punts de l'R1 i l'R2.
A banda d'això, s'ha pactat amb els maquinistes de Renfe un procediment per fer operable la via. Santano ha demanat "empatia" per als treballadors i ha detallat que s'ha pactat un model d'informe que acredita l'operativitat de les vies. "Permet definir amb claredat que les vies que Adif diu que són operatives també ho són pels maquinistes", ha dit. També s'ha acordat que Renfe acreditarà la seguretat la línia a través de personal qualificat i s'ha pactat també reprendre la recuperació del servei un cop es vagin assolint les fites marcades, amb l'acreditació de seguretat de la via i, per tant, que es pot operar.
ERC assenyala Paneque
La crisi de mobilitat -no només hi ha problemes a Rodalies, també hi ha carrils tallats a l'AP-7- ha erosionat la relació entre el Govern i el principal soci d'investidura, ERC. Els republicans, conscients que el problema és de manca d'inversió històrica i que la responsabilitat és sobretot del govern espanyol, han apujat el to en les darreres hores i han assenyalat Paneque. Oriol Junqueras ha demanat que dimiteixi, i també que ho faci el ministre de Transports, Óscar Puente, que no ha trepitjat Catalunya des de l'accident a Gelida que ha desembocat en una crisi greu. Fa temps que els republicans lamenten que el Govern protegeixi l'executiu del PSOE, fet que ja va provocar una reprovació de la consellera de Territori al Parlament.
Sense servei el cap de setmana
La consellera Paneque ha comparegut acompanyada del secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que des de fa un parell de dies és a Catalunya per participar en les reunions d'anàlisi de la crisi ferroviària. Adif ha estat les darreres hores actuant en els 23 punts crítics de la xarxa, per intentar poder tornar a posar en marxa Rodalies després de pràcticament cinc dies sense tren, amb moments caòtics com els de dissabte al matí. El Govern havia informat de matinada que no hi hauria trens, perquè Renfe i Adif no tenien capacitat d'oferir el servei després de noves esllavissades a l'R1. A primera hora, alguns trens sí que funcionaven, cosa que feia evident la descoordinació entre Generalitat i Renfe.
Al migdia, el Govern ordenava als operadors ferroviaris la "suspensió total" del servei fins que no es pogués garantir la seguretat dels viatgers i els treballadors. Des del Govern han admès aquest diumenge que van rebre amb "sorpresa" veure trens circulant, tenint en compte que la Generalitat -el titular del servei- havia comunicat després de reunir-se amb els operadors que no n'hi hauria. Aquest diumenge no hi ha hagut sorpreses: Rodalies ha quedat tancada -no sense usuaris lamentant la poca informació a les estacions-, amb més reunions de seguiment per mirar d'accelerar la reobertura, amb la mirada posada a dilluns, on la demanda de tren augmenta respecte del cap de setmana perquè és dia laborable.