El Govern admet que dissabte no sabia que circularien trens

El comissionat de la Generalitat pel traspàs de Rodalies, l’exconseller Pere Macias, ha reconegut que el Govern es va emportar una “sorpresa” quan dissabte va saber que hi havia trens a primera hora del matí. “El Govern es va trobar davant d’aquesta sorpresa i va fer el que havia de fer”, ha remarcat en declaracions a RAC1 en referència a la decisió de demanar a Adif i Renfe la suspensió del servei.
Segons Macias, “és una decisió molt lògica des del punt de vista de qui té la titularitat del servei”. En preguntar-li si s’haurà de tallar Rodalies quan hi hagi episodis d’uns dies de pluja, Macias ha opinat que no, i ha remarcat que el problema ara ha estat l’acumulació d’aigua de les últimes setmanes, que feia anys que no s’havia produït. Macias també ha remarcat que fa dos dies també hi va haver un despreniment a la línia de Manresa de Ferrocarrils de la Generalitat, però ha assenyalat que la diferència amb Rodalies és la desinversió de tants anys.
L’exconseller ha remarcat que qui diu que la xarxa és o no segura és el titular de la xarxa, Adif, i ha constatat que no existeix la seguretat total, però sí que cal buscar que el risc sigui el mínim possible. Un dels 21 punts que s’ha revisat i que ja està corregit és a Badalona, on el temporal va produir desperfectes al passeig marítim i ara Adif ha col·locat una protecció addicional en la plataforma ferroviària.
Desconeix si dilluns hi haurà servei
Sobre dilluns, ha reconegut que no té la informació per opinar sobre si dilluns hi haurà servei, però ha indicat que l’objectiu és que s’obri com més aviat millor. En tot cas, ha remarcat que, en termes de comunicació, ara que a les reunions hi participa des d’ahir el secretari d’Estat de Transports, “les coses estan ben orientades”.