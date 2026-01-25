ERC s'allunya dels socialistes i demana la dimissió de Sílvia Paneque i Óscar Puente

ERC apuja el to i ja demana dimissions. El president dels republicans, Oriol Junqueras, ha constatat que tant la consellera de Territori, Sílvia Paneque, com el ministre de Transports, Óscar Puente, han "dimitit de les seves funcions". "Estan més pendents d'excuses puntuals que no pas d'afrontar el problema en tota la seva magnitud i assenyalar-ne les causes veritables", ha dit Junqueras, que ha demanat als dirigents del PSC i el PSOE que "dimiteixin formalment", no pas perquè siguin responsables "personalment" de la crisi, sinó per la seva "incapacitat a l'hora d'afrontar-la i explicar-la". Junqueras ha constatat que hi ha centenars de milers de persones afectats pels problemes de mobilitat, una situació que "cap país" es pot permetre, i més enllà de demanar dimissions ha insistit que cal aportar solucions.
"La situació és molt greu i és fruit de dècades de desinversió de l'Estat", ha denunciat. Fa més de 50 anys, ha dit, que l'Estat no construeix ni un quilòmetre de ferrocarril a Catalunya i "això té un preu" que paga la societat, els usuaris dels trens i el conjunt de l'economia. En aquest sentit, ha exigit que cal renovar el pla quinquennal d'inversió ferroviària i ha reclamat el "consorci d'inversions", que s'està treballant i ha de tenir majoria i presidència catalana, per tal d'executar les partides pressupostades als comptes espanyols. "El govern espanyol ha de donar resposta de manera immediata", ha reclamat Junqueras. "Hi ha molta feina, i la feina no es fa amb tuits i grans titulars", ha afegit.
També ha lamentat que hi ha partits que busquen el rèdit electoral de la crisi i ha erigit ERC en el partit que mira d'aportar solucions. "Tothom ens deixa lliure aquest paper, ningú vol assumir la responsabilitat de trobar solucions", ha afirmat. El dirigent republicà ha insistit que cal fer "totes les obres immediatament" per poder reobrir l'AP-7, tancada des de dimecres a la tarda per la caiguda del mur de contenció que va provocar l'accident de l'R4. Així, Junqueras ha dit que les línies de Rodalies "s'han d'anar reobrint" malgrat les dificultats i ha recordat que les plataformes d'usuaris fa anys que denuncien les mancances. "Cal una intervenció immediata, les obres s'han de resoldre ja i reobrir les línies de ferrocarrils", ha dit.
Sàmper, desaparegut
I, mentrestant, ha dit Junqueras, cal reforçar les línies d'autobusos arreu, aixecar les barreres i facilitar que la ciutadania pugui moure's i arribar a la feina. També ha reclamat "facilitar tant com es pugui" el teletreball mentre dura la crisi de mobilitat, cosa que és responsabilitat dels governs català i espanyol, i ha lamentat que el conseller d'Empresa, Miquel Sàmper, no hagi comparegut en cap moment de la crisi i es dediqui a fer declaracions sobre turisme des de Fitur. "Ens costa molt d'entendre que el conseller Sàmper no hagi reunit patronals i sindicats per afrontar la situació, que no li surti d'ell mateix assumir la responsabilitat", ha dit.
Pressupostos? Pendent de l'IRPF
Junqueras ha dit que parla amb els governs català i espanyol, també en aquesta crisi. Es complica la negociació pressupostària? El dirigent d'ERC ha insistit que s'ha de concretar l'IRPF. Mentre no hi hagi acord en aquest àmbit, no hi haurà negociació pressupostària. Tot plegat ja consta en l'acord d'investidura amb el PSC, avalat pel PSOE. "La crisi actual posa de manifest la manca d'inversió a Catalunya, que afecta els usuaris, la productivitat de l'economia i la capacitat de generar llocs de feina, afecta negativament els sous de la nostra gent", ha insistit, i ha remarcat que cal avançar en les solucions, com ara el consorci tributari o el finançament singular.
Rodalies no funciona aquest diumenge. Després d'una represa en precari dissabte al matí, el Govern va ordenar a Renfe i Adif l'aturada del servei fins que no es pogués garantir la seguretat d'usuaris i treballadors, una condició que tots els equips miren que pugui complir-se de cara a dilluns a primera hora. Ahir, l'oposició va exigir lideratge al Govern i que "agafi les regnes" de la crisi, i no es limiti a fer d'"àrbitre" entre els operadors ferroviaris. Carles Puigdemont va anar una mica més enllà, va demanar la destitució fulminant de la consellera, Sílvia Paneque, i va acusar el Govern del PSC de portar Catalunya al "col·lapse nacional".
Els Comuns insten Puente a agafar "les regnes" i el Govern a "plantar-se" davant la patronal
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha instat aquest diumenge el ministre de Transports, Óscar Puente, a agafar "les regnes" de la crisi ferroviària, tal com va actuar en el context de la dana. "No pot ser que el ministre Puente no sigui aquí a Catalunya, liderant directament sobre el terreny el que clarament és una situació d'emergència", ha assegurat, en una atenció als mitjans des de l'estació de França. Cid també ha reclamat al Govern de la Generalitat que es "planti davant la patronal" per decretar el teletreball.