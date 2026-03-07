Raül Romeva denuncia que MediaMarkt vulnera els drets lingüístics: «Estem a Espanya»

Les vulneracions de drets lingüístics estan a l'ordre del dia. Mentre que la imposició de parlar castellà a Catalunya és una cosa del dia a dia, és cert que hi ha diverses maneres d'imposar-ho, des d'un "no te entiendo" fins a un "estamos en España", passant pel clàssic "así nos entendemos todos". Sovint les formes i la gesticulació demostra si es tracta d'un cas que mereix empatitzar o no.
El darrer cas de vulneració de drets lingüístics l'ha denunciat Raül Romeva, qui fou conseller de la Generalitat i condemnat per l'estat espanyol pel procés independentista. Aquest ha publicat un vídeo a les xarxes socials on exposa que, al cap i a la fi, oprimir un idioma és una pèssima gestió del màrqueting d'una empresa. En el seu cas es refereix a la cadena de productes tecnològics MediaMarkt.
"M'acaba de passar una cosa curiosa", comença dient en el vídeo. Romeva especifica que ha rebut una trucada de MediaMarkt sense que ells el consultessin si era un bon moment... com tantes vegades passa amb companyies d'energia o de telecomunicacions. El cas és que realment aquest tipus d'empreses sovint no aconsegueixen el que volen, l'atenció el client, sinó que, més aviat, aconsegueixen el rebuig del client per la pesadesa i insistència d'algunes trucades comercials.
"Estem a Espanya"
El fet més rellevant no és la molèstia que causen aquestes empreses, sinó que tot i que fos MediaMarkt l'interessat en obtenir informació de Romeva, li han exigit que ell s'adaptés al teleoperador.
"He respost en català, en la meva llengua, i després d'algunes frases, l'agent m'ha demanat que canviés al castellà per poder-nos entendre... i perquè era la llengua d'Espanya i estem a Espanya", narra Romeva. I explica la seva estupefacció: "Tu m'has trucat a mi, tu vols alguna cosa de mi i ara em demanes que sigui jo qui m'adapti?".
Una pèssima estratègia de màrqueting
Arran d'això, l'expolític català reflexiona "més enllà de ser una qüestió de dret lingüístic". Se centra en el màrqueting, en com aquesta manera de fer perjudica l'empresa -tenint en compte que Romeva és economista-. "Enviar comercials que no entenen o que no respecten la llengua del client és senzillament un error de manual. Si truques a Catalunya, com a mínim, has d'estar en condicions d'entendre que qui t'agafi el telèfon et parli en la seva llengua. I si no, el problema el tens tu, no el client", sentencia.
A més, conclou obrint la porta a MediaMarkt a revisar el protocol, ja que actuar així és molt probable que no beneficiï l'impacte reputacional de la marca en el territori català.