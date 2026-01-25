Adif treballa per resoldre 23 punts crítics detectats a la xarxa de Rodalies

Adif ha fet més d'un centenar d'inspeccions en "zones sensibles" de la xarxa de Rodalies i mobilitza "tots els recursos" per actuar en 23 punts. Es tracta de dos punts més dels que ha indicat el Govern, que en les últimes compareixences ha parlat de 21 punts crítics per recuperar la circulació.
Segons una nota de premsa difosa per Adif aquest diumenge, ha "intensificat" les inspeccions en talussos, túnels, ponts, plataformes i altres estructures, sobretot en els trams pròxims a la costa, després del temporal de l'última setmana. El gestor de la infraestructura ferroviària assegura que treballa per "minimitzar el risc de noves incidències i accidents" i poder restablir el servei "amb absolutes garanties de fiabilitat".
Les 23 actuacions es reparteixen entre 7 línies de la xarxa, segons ha detallat Adif. Cinc són a la demarcació de Barcelona, 5 a Girona, 9 a Tarragona i 4 a Lleida. A banda de la protecció de talussos i altres estructures, també inclouen operacions en les vies. Adif assegura que està fent un "gran esforç" per reparar els danys causats pel temporal i poder restablir el servei "en el menor temps possible".
Segons explica, el conjunt de mesures està "acordat i coordinat" amb Renfe, la Generalitat, l'Estat i el col·lectiu de maquinistes, implicats en l'explotació ferroviària. Cal recordar que dijous passat els maquinistes es van negar a circular fins que es garantís la seguretat.
En una publicació a X, el ministre de Transports, Óscar Puente, ha especificat que les obres de reposició del talús de l'R1, molt proper a la costa, ja estan enllestides. Aquesta línia és la que divendres a la tarda va patir un despreniment entre Maçanet – Massanes i Blanes, que va desencadenar en una nova aturada del servei de Rodalies després de l'accident mortal a Gelida. Adif també indica que ha destinat personal de vigilància per comunicar "de forma immediata" qualsevol "anomalia" que pugui afectar el servei.