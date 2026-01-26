El Govern demana dimissions a Renfe i Adif pel caos de Rodalies

Continua la crisi a Rodalies i el Govern apuja el to i ja es demanen dimissions. Fonts de l'executiu han exigit "de manera immediata" a Renfe i Adif que "assumeixin responsabilitat" per l'allau d'incidències -suspensions de servei incloses- a Rodalies des de dimarts. La resposta dels operadors no s'ha fet esperar. "A nosaltres no ens han demanat dimissions", ha dit el president de Renfe, Álvaro Fernández, que ha demanat centrar-se a "resoldre la situació". "Quan s'arregli arribarà el moment d'assumir responsabilitats", ha indicat. Quan està a punt de complir-se una setmana des que va esclatar la crisi, s'obren les hostilitats entre Generalitat i Estat per la incapacitat dels operadors ferroviari de donar una solució que sigui sostinguda en el temps.
La consellera, assenyalada en les darreres hores per l'oposició, ha recordat que Rodalies mou cada dia unes 400.000 persones i ofereix oportunitats econòmiques, laborals i socials, i s'ha de garantir. "No podem acceptar cap altra opció; no ens serveixen solucions provisionals", ha dit, en un missatge dirigit a Renfe i Adif. "La situació és intolerable i l'hem de denunciar", ha afirmat. Aquest dilluns, els trens han començat el dia funcionant i s'han hagut d'aturar per problemes d'Adif. "Això no pot ser, no és tolerable i hem exigit que tingui conseqüències", ha dit. El Govern ha compartit la indignació dels ciutadans. "Els catalans no mereixem aquesta situació", ha dit.
Paneque ha dit que la manca d'inversions ha fet que la infraestructura sigui "vulnerable" i "afeblida", i les inversions dels últims anys "no han estat suficients" per salvar Rodalies. La consellera ha defensat la feina feta aquests dies per activar tots els recursos disponibles i oferir plans alternatius. En aquests moments, els operadors saben "què ha passat" però no "les causes". "No denunciem aquesta situació per fer política, el nostre objectiu és que el sistema de Rodalies funcioni", ha dit, i ha insistit que la situació "no és sostenible". "Reclamem la màxima responsabilitat, diligència i totes les garanties a Adif i Renfe", ha reblat.
La consellera ha recordat que aquests dies la Generalitat ha donat "instruccions" de tancament o obertura del servei, i "no sempre" aquestes instruccions "s'han respectat i aplicat de manera immediata". "Això requereix assumir responsabilitats", ha afirmat. Després de dècades de desinversió, Paneque ha dit que la crisi ha fet evident la "manca de manteniment preventiu en el dia a dia", cosa que és responsabilitat d'Adif. "Hem demanat que s'assumeixin responsabilitats", ha afirmat.
Crida a recuperar la "unitat de país"
El Govern mira de contenir la crisi, que ha posat al centre de la diana Paneque per la gestió del caos als trens. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha demanat comparèixer al Parlament aquesta mateixa setmana. També ho va demanar la consellera de Territori per donar explicacions. Tant ERC com Junts han demanat que plegui, però fonts de la Presidència han remarcat aquest matí que el president, Salvador Illa, manté tota la confiança en Paneque, un dels puntals del seu Govern. "Ara és el moment de trobar solucions", han dit les mateixes fonts. El malestar a l'executiu va créixer amb el boicot dels maquinistes dijous, però sobretot amb la desobediència de Renfe, que va decidir operar trens dissabte malgrat que la Generalitat havia dit que no hi hauria servei.
Paneque ha denunciat la situació que pateix Catalunya amb el transport ferroviari. "No està a l'altura ni del moment ni de l'exigència que mereixem els catalans", ha dit, i ha assegurat que "no és tolerable" el que està passant. Paneque ha lamentat les peticions de dimissió i ha dit que Rodalies és una prioritat del Govern des del primer dia. "Continuaré treballant", ha dit. La consellera ha denunciat la manca d'inversió "profunda i acumulada" de les darreres dècades, que ha abocat el sistema a la "feblesa", però ha lamentat la manca d'"unitat" davant d'una "situació d'emergència". "Cal recuperar el to i la unitat del país", ha afirmat.
Renfe i Adif no donen terminis
El president d’Adif, Pedro Marco de la Peña, que no havia comparegut des que va esclatar la crisi, ha assegurat aquest dilluns que estem davant del “principi de la fi” del desgavell de Rodalies. “Estem molt millor tot i que sembli el contrari”, ha remarcat en roda de premsa conjunta amb el president de Renfe. “Tenim les bases per acabar d’una manera ràpida i com més aviat millor. Tenim les bases, la capacitat, la voluntat i l’acord de com fer-ho”, ha reblat Marco de la Peña, que ha posat en valor el protocol acordat amb les parts per actuar cada cop que hi hagi una incidència. En aquest sentit, ha indicat que cada cop que es detecta un problema, s’atura la circulació i s’hi desplaça al lloc un equip amb enginyers d’Adif, es proposa una solució i es consulta amb els maquinistes abans de restablir.
Els màxims responsables dels operadors no han concretat quan es podrà recuperar la normalitat, tenint en compte que s'apropa un nou temporal de pluges. "Seria imprudent", han apuntat. Encara no fa ni 24 hores, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, deia que la xarxa de Rodalies es restabliria majoritàriament aquest dilluns al matí, fos amb trens o amb transport alternatiu. A primera hora, el servei ha caigut per un problema al centre de control d'Adif a l'estació de França, i encara s'està investigant què ha passat. El ministre de Transports, Óscar Puente, no ha descartat que es pugui tractar d'un ciberatac, però totes les hipòtesis estan obertes.