Renfe i Adif, incapaços de dir quan tornarà Rodalies: «Seria imprudent»

El president d’Adif, Pedro Marco de la Peña, ha assegurat aquest dilluns que estem davant del “principi de la fi” del desgavell de Rodalies, ho ha dit en una roda de premsa junt amb el president de Renfe Álvaro Fernández, en què ha parlat per primera vegada del caos amb els trens. “Estem molt millor tot i que sembli el contrari”, ha remarcat en roda de premsa amb el president de Renfe. Tot i això, ni Renfe ni Adif no han pogut concretar quan es recuperarà la normalitat i han recordat que aquesta setmana venen noves pluges.
El president d’Adif no ha volgut especular amb una data de normalitat al servei. “Seria imprudent”, ha dit. Però sí que ha remarcat que gràcies al protocol, ara s’ha arribat “al principi de la fi” de la crisi. Marco de la Peña ha reconegut que Rodalies té una història àmplia i una orografia complicada, però ha garantit que “el nivell d’inversió serà el que hagi de ser”. “Primer que vingui el bon temps i després seguirem treballant en tots els punts de risc”, ha indicat.
Sobre el protocol d'actuació davant emergències
Marco de la Peña, que ha fet valdre el protocol acordat amb les parts per actuar cada cop que hi hagi una incidència, i que implica tenir l’aval dels maquinistes abans de restablir. “Tenim les bases per acabar d’una manera ràpida i com més aviat millor. Tenim les bases, la capacitat, la voluntat i l’acord de com fer-ho”, ha reblat. El responsable d’Adif ha explicat que actualment s’està actuant en 26 punts amb contractes d’emergència i hi ha 330 persones addicionals treballant a més del servei habitual de manteniment.
Hi ha dotze equips d’inspecció d’enginyers actuant en cada punt. Ha indicat que aquest matí s’han detectat quatre incidències noves, i al llarg del dia estaran totalment recuperades amb documents tècnics i inspeccions finals “consensuades amb els maquinistes, que podran comprovar l’abans i el després i donar el seu vistiplau”.
L’objectiu és recuperar la normalitat de tot el servei amb garanties absolutes de seguretat”, ha remarcat Álvaro Fernández Heredia, president de Renfe, que ha recordat, però, que les decisions finals sobre si es manté o s’atura el servei corresponen al titular d'aquest, que és la Generalitat. Cada cop que es detecta una incidència es talla la línia i s’actua d’acord amb el protocol acordat, que implica desplaçar al lloc un equip amb enginyers d’Adif, que proposa una solució i es consulta amb els maquinistes abans de restablir. “Aquesta és l’operativa que abans no teníem”, ha insistit el president d’Adif, que ha indicat que els maquinistes ara són “part activa en la presa de decisions”.
Sobre les exigències de dimissions del Govern
Fernández també ha mencionat que “no és el moment de parlar de dimissions” i que primer cal “resoldre la situació” de Rodalies, just després de saber que el Govern ha exigit "de manera immediata" a Renfe i Adif que "assumeixin responsabilitat" per l'allau d'incidències -suspensions de servei incloses- a Rodalies des de dimarts. “A nosaltres no ens han demanat dimissions, un cop s’arregli la situació arribarà el moment d’assumir responsabilitats i aclarir les mateixes”, ha reblat Fernández. D’altra banda, el president d’Adif, Pedro Marco de la Peña, ha explicat que actualment està en marxa una investigació judicial per clarificar les circumstàncies de l’accident mortal de Gelida i que estan aportant “tota la documentació necessària”.
Adif no ha trobat les causes de la caiguda del sistema
Adif no ha trobat les causes del “bloqueig” que ha afectat el sistema informàtic al Centre de Trànsit Centralitzat (CTC) de l’estació de França i continua revisant els fets per determinar la causa de la incidència que ha obligat a aturar en dues ocasions en menys de dues hores la xarxa de Rodalies aquest dilluns. El president de l’empresa, Pedro Marco de la Peña, ha dit que han detectat un funcionament “anòmal” del sistema i ha descartat que la incidència es degui a la manca de recursos dedicats. “No és un problema d’inversió, no és un problema d’innovació ni d’obsolescència de la tecnologia”, ha dit, tot detallant que el sistema tecnològic es va renovar el 2018 i està “totalment demostrat”.
Segons ha detallat Marco de la Peña, el sistema informàtic que controla el trànsit ferroviari que s’ha “autobloquejat” a les 6.20 h perquè “detectava que no tenia un control segur i redundant de la senyalització”. També s’ha registrat que “algunes interaccions” amb el sistema de comunicació de l’operadora Renfe “funcionaven malament”. Després de realitzar les revisions corresponents, no han trobat “cap evidència física” -com ara un problema de hardware o de robatori de cable- que pogués ser l’origen de la incidència. “No tenim certesa absoluta, però evidentment, no ha sigut un element material”, ha dit.
De la mateixa manera que el ministre de Transports aquest matí, Marco de la Peña ha dit que no descarta “cap possibilitat”, quan li han preguntat si l’origen del problema pot ser un ciberatac. Adif continua revisant amb els seus tècnics i els del proveïdor tecnològic del sistema -Siemens- què ha causat aquest “funcionament anòmal” que ha provocat que el sistema “detectés que no tenia control segur i redundant de la senyalització de l’operació ferroviària”.