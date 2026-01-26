26 de gener de 2026

Dilluns caòtic a Rodalies: el servei es va reobrint i tancant per la caiguda del centre de control d'Adif

Renfe informa que els trens no circulen una altra vegada després d'anunciar uns minuts abans que ho tornaven a fer: els usuaris viuen els anuncis amb incredulitat i resignació

  • Trens de Rodalies, a l'estació de França -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de gener de 2026 a les 06:38
Actualitzat el 26 de gener de 2026 a les 07:44

Inici de setmana esperpèntic a Rodalies. En plena crisi per l'accident de Gelida i després d'un cap de setmana sense servei, aquest dilluns ha caigut el centre de control del trànsit d'Adif a l'estació de França. Renfe ha informat que el servei quedava suspès i, després, que tornava a obrir. Si bé, pocs minuts després, ha tornat a quedar suspesa la circulació de trens. La informació canvia constantment i els usuaris viuen la situació amb incredulitat i resignació.

07:44H

Recapitulem: què està passant a Rodalies aquest dilluns?

La circulació de trens de Rodalies s'ha tornat a suspendre minuts després que s'hagi anunciat que es posava en marxa progressivament perquè s'ha reproduït la incidència al Centre de Trànsit Centralitzat d'Adif, segons ha informat Renfe. El servei s'havia posat en marxa aquest dilluns a partir de les sis del matí tal com estava previst, amb alguns trams en transport alternatiu. Cap a dos quarts de set, però, s'ha tornat a suspendre per una incidència al centre de control d'Adif, situat a l'estació de França. Passades les set del matí s'ha anunciat que el servei es tornava a posar en marxa de forma progressiva, però aquest restabliment ha durat només uns minuts, ja que poc abans de les 7.30 hores s'ha tornat a anunciar la suspensió del servei.



07:37H

Torna a caure el servei de Rodalies

La circulació dels trens de Rodalies ha tornat a quedar suspesa pels volts de les 7:30 hores, després que Renfe hagi informat que el servei s'havia recuperat. La informació canvia a cada minut i els usuaris viuen la situació amb incredulitat i resignació.



07:29H

Almenys una vintena de carreteres afectades per la neu al Pirineu

La nevada que des d'aquesta matinada afecta tot el Pirineu -des de la Val d'Aran al Ripollès- afecta una vintena de carreteres de la serralada. La neu, que ha començat a tot just 700 metres, anirà pujant la cota a mesura que avancin les hores. De fet, aquesta tarda se situarà als 1.600 metres.



07:13H

Reobre Rodalies: Adif recupera el funcionament al centre de control a l'estació de França

El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha informat que el servei al centre de control d'Adif a l'estació de França s'ha recuperat a les 7.05 hores i, per tant, els trens de Rodalies tornen a circular. Ara bé, el servei es recuperarà de manera "molt progressiva" i Carmona no ha pogut concretar quan se circularà amb normalitat.



07:05H

Circulen alguns trens tot i l'anunci de la suspensió del servei de Rodalies

Situació insòlita a la xarxa de Rodalies. Renfe ha informat que el servei està suspès a tot Catalunya per la caiguda del centre de control d'Adif a l'estació de França, però hi ha trens que continuen arribant a les estacions i els informadors hi fan pujar els passatgers. Tot plegat, amb un ambient de desconcert generalitzat.



06:57H

Tècnics d'Adif treballen per intentar recuperar el centre de control del trànsit de Rodalies

Adif ha informat que els seus tècnics estan treballant ja per recuperar el funcionament del centre de control a l'estació de França, que s'encarrega de gestionar el trànsit de Rodalies. De moment, no es preveu que el servei reobri aviat.



06:51H

El web i l'app de Rodalies no informen de la suspensió del servei

Tot i la compareixença del portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, per informar de la caiguda del centre de control d'Adif a l'estació de França, que s'encarrega de coordinar el trànsit a la xarxa ferroviària, el web i l'aplicació mòbil de Rodalies no indiquen que el servei està caigut. Adif tampoc ha fet cap comunicat.



06:40H

Cau el centre de control d'Adif a Catalunya: Rodalies, fora de servei

El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha informat que ha caigut el centre de control d'Adif a l'estació de França, pel qual el servei de Rodalies està suspès a les 6:30 hores d'aquest dilluns. Per motius de seguretat, tot el servei ha quedat fora de servei, però Carmona ho ha deslligat de l'aturada del cap de setmana i la reobertura dels sistemes, alhora que ha descartat un boicot. D'altra banda, l'alta velocitat continua funcionant amb relativa normalitat.



06:40H

Bon dia i benvinguts al seguiment en directe del servei de Rodalies d'aquest dilluns!

Us donem la benvinguda al seguiment minut a minut de l'estat del servei a Rodalies i també del trànsit a la xarxa viària catalana. Ànims i paciència.



