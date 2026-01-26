Un mes de trens gratuïts: com obtenir l'abonament i què passa si em caduca el títol actual?

La crisi ferroviària que s'allarga a Catalunya des de dimarts passat obliga les institucions a prendre mesures. Una que afectarà directament la ciutadania l'ha fet pública el Govern la tarda de dilluns: el servei de Rodalies serà gratuït durant el mes vinent. A banda, els usuaris poden demanar el reemborsament de les despeses derivades en els darrers dies del transport públic català. Anem a pams.
La Generalitat ha informat que a partir de dimarts estarà disponible gratuïtament l’abonament de 10 viatges, vàlid per a totes les zones del nucli de Barcelona. Es pot comprar a les taquilles i màquines d’Autovenda del nucli, i utilitzar en qualsevol trajecte de la rodalia de Barcelona, tot i que permet viatjar a les sis zones. No és nominatiu.
D'igual manera, serà gratuït i l’abonament de 10 viatges per a serveis regionals, regional exprés i mitja distància. Es pot obtenir a les taquilles i punts d’Autovenda habituals per comprar bitllets de Mitjana Distància i funciona per tots els trens regionals, regional exprés i mitjana distància del trajecte adquirit. En aquest cas no és nominatiu, i per tant permet viatjar diverses persones amb el mateix títol.
La validesa d'ambdós abonaments és de 30 dies des del 26 gener o fins a consumir els 10 desplaçaments. Si es gasten els 10 viatges es podrà adquirir un altre bitllet de franc. Així mateix, els abonaments mensuals es prorroguen i quan la gratuïtat s’acabi, es podrà sol·licitar l’ampliació a les taquilles i punts de venda. El Govern també recorda que durant el dia d'avui es pot viatjar sense títol de transport.
Com demanar reemborsaments
A banda, es pot demanar el reemborsament d'alguns dels costos derivats per la crisi dels darrers dies. El govern informa que les persones que hagin utilitzat transport alternatiu no cobert (com autobusos d’altres operadors), poden sol·licitar el reemborsament de les despeses. També es pot reclamar el retorn dels diners si s'ha pagat un bitllet que no s'ha pogut utilitzar. Per fer la sol·licitud cal aportar el títol vàlid de Rodalies que no s'ha pogut utilitzar i el justificant o rebut del transport alternatiu utilitzat.