Es manté l'avís taronja per neu i vent a una vintena de comarques aquest dilluns

Publicat el 25 de gener de 2026 a les 20:06

La nevada a cotes baixes d'aquest cap de setmana ha deixat imatges de postal de Nadal, però també carreteres afectades i destrosses a causa de les fortes ratxes de vent que han superat els 70 quilòmetres per hora. Tot i que el començament de la setmana no arrossegarà aquest mal temps, aquest dilluns fins a migdia encara es mantenen les alertes per neu i vent a una vintena de comarques del nord-oest i el sud del país.

Dilluns al matí s'espera precipitació fins a migdia al Pirineu, sobretot al sector occidental i al nord de la serralada, on es podran acumular més de 10 cm de neu nova per sobre dels 900 metres i més de 30 cm de neu nova per sobre dels 2.000 metres. La cota de neu se situarà entorn dels 800 metres fins a migdia, al final del dia se situarà entorn dels 1.800 metres.

Al Pallars Jussà, a l'Alta Ribagorça, a l'Alt Urgell i al Ripollès el llindar d'avís es podrà superar al nord de les comarques.       

  • Vall d'Aran (avís taronja)

  • Pallars Sobirà (avís taronja)

  • Alta Ribagorça (avís groc)

  • Alt Urgell (avís groc)

  • Pallars Jussà (avís groc)

  • Ripollès (avís groc)

  • Cerdanya (avís groc)

Avís taronja per vent

Meteocat també ha emès avís per fortes ratxes de vent fins dilluns al migdia. Fins dilluns a les 13 hores, s'ha activat el Pla VENTCAT per risc de vent a Catalunya per ratxes de vent que poden superar els 72 km/h a les comarques de Ponent, Pirineu Occidental, Catalunya Central i el litoral Central.

 

