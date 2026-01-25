Es manté l'avís taronja per neu i vent a una vintena de comarques aquest dilluns

La nevada a cotes baixes d'aquest cap de setmana ha deixat imatges de postal de Nadal, però també carreteres afectades i destrosses a causa de les fortes ratxes de vent que han superat els 70 quilòmetres per hora. Tot i que el començament de la setmana no arrossegarà aquest mal temps, aquest dilluns fins a migdia encara es mantenen les alertes per neu i vent a una vintena de comarques del nord-oest i el sud del país.\r\n\r\nDilluns al matí s'espera precipitació fins a migdia al Pirineu, sobretot al sector occidental i al nord de la serralada, on es podran acumular més de 10 cm de neu nova per sobre dels 900 metres i més de 30 cm de neu nova per sobre dels 2.000 metres. La cota de neu se situarà entorn dels 800 metres fins a migdia, al final del dia se situarà entorn dels 1.800 metres.\r\n\r\nAl Pallars Jussà, a l'Alta Ribagorça, a l'Alt Urgell i al Ripollès el llindar d'avís es podrà superar al nord de les comarques. \r\n\r\n\r\n\t\r\n\tVall d'Aran (avís taronja)\r\n\t\r\n\t\r\n\tPallars Sobirà (avís taronja)\r\n\t\r\n\t\r\n\tAlta Ribagorça (avís groc)\r\n\t\r\n\t\r\n\tAlt Urgell (avís groc)\r\n\t\r\n\t\r\n\tPallars Jussà (avís groc)\r\n\t\r\n\t\r\n\tRipollès (avís groc)\r\n\t\r\n\t\r\n\tCerdanya (avís groc)\r\n\t\r\n\r\n\r\nAvís taronja per vent\r\n\r\nMeteocat també ha emès avís per fortes ratxes de vent fins dilluns al migdia. Fins dilluns a les 13 hores, s'ha activat el Pla VENTCAT per risc de vent a Catalunya per ratxes de vent que poden superar els 72 km/h a les comarques de Ponent, Pirineu Occidental, Catalunya Central i el litoral Central.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent ⚠\r\n\r\n📆 De diumenge 19 h a dilluns 13 h\r\n🌬️ Possibilitat de ratxa màxima > 20 m/s\r\n🟠 Grau de perill màxim: 3/6\r\n\r\n⏲️ Hora local = TU+1 pic.twitter.com/9IPR5RcvWj\r\n— Meteocat (@meteocat) January 25, 2026\r\n\r\nLes comarques en avís taronja pel vent són el Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp, Tarragonès i Baix Camp. A més, també està activat l'avís groc a les comarques de Montsià, Baix Ebre, Priorat, Conca de Barberà, Anoia, Vallès Occidental, Ripollès, Berguedà, Cerdanya, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. \r\n